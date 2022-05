Karim Adeyemi: a joia em quem o Dortmund aposta como ‘novo Haaland’

O Borussia Dortmund não perdeu tempo para anunciar o substituto do atacante norueguês Erling Haaland, que já tem acordo selado com o Manchester City. O clube aurinegro anunciou já na terça-feira, 10, o jovem alemão Karim Adeyemi, de 20 anos, que estava no RB Salzburg, mesmo clube pelo qual Haaland atuava anteriormente.

Adeyemi foi apresentado pelo Borussia na tarde do último dia 10, minutos após o Manchester City confirmar o princípio de acordo com Haaland. A nova contratação do Borussia assinou por cinco temporadas, até 2027, e foi adquirido por 38 milhões de euros (cerca de 207 milhões de reais pela cotação atual), segundo a imprensa alemã.

“Quando menino, eu era fascinado pelo futebol preto e amarelo em ritmo acelerado. É por isso que rapidamente ficou claro para mim que gostaria de mudar para o BVB quando descobri o interesse do Dortmund. Assinei a longo prazo porque estou convencido de que seremos um time empolgante que, com o apoio dos fantásticos torcedores do Dortmund, poderá jogar e conquistar títulos no médio prazo”, disse a nova contratação ao site do clube.

Com a camisa 27 do RB Salzburg, o jovem de 20 anos vinha sendo o principal nome do time austríaco, com números e desempenhos consistente na temporada 2021/22. Pelo campeonato nacional atuou em 27 jogos – 22 como titular- e balançou as redes 19 vezes, com mais quatro assistências. É o artilheiro do time recém-coroado campeão do campeonato austríaco.

Apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial, Karim Adeyemi nasceu em 18 de janeiro de 2002, em Munique, na Alemanha, em uma família de ascendência nigeriana. No ano passado, foi finalista do prêmio Golden Boy de melhor jogador que atua na Europa com menos de 20 anos.

My first hatttrick came at the right time to cap an incredible year. ⚽ ⚽ ⚽ pic.twitter.com/cVINKOKIlE — Karim Adeyemi (@karim_adeyemi) December 11, 2021

Especulado no Barcelona, Real Madrid e Inter de Milão, o jogador teve seu destino cantado por seu agente, Tomas Solomon, durante a festa de gala do Golden Boy, em dezembro passado. “Há alguns dias, definitivamente dissemos não à oferta do Barça. O Barça não é mais uma opção para Karim. O melhor para ele é um clube alemão”, disse.

Agora, o jogador retoma ao seu país natal para atuar no Borussia Dortmund, maior rival do Bayern de Munique, clube onde teve passagens nas categorias de base. Entre 2009 a 2012, Adeyami atuou no time juvenil dos bávaros mas deixou o clube ainda jovem, com 12 anos. Depois, foi transferido para o Unterhaching, time da quarta divisão alemã. Por lá atuou nas categorias sub-17 e sub-19.

Desde então, há quatro anos, defendia o RB Salzburg, clube pelo qual, ao todo, balançou as redes em 33 vezes em 92 jogos. Adeyemi chegou ainda a ser emprestado pelo clube ao compatriota Liefering – em 35 jogos e por onde marcou quinze gols entre 2018 e 2019.

Mas foi nas últimas duas temporadas, após completar a maioridade, que Adeyemi passou a ganhar projeção e ser apelidado de ‘novo Haaland’ pela imprensa austríaca. O jogador passou a ter sequência no clube justamente com a saída do norueguês, no fim da temporada 2019/20 para o Borussia.

Na última temporada, por exemplo, Adeyemi atuou em 38 jogos- 11 como titular- e fez nove gols. Na atual, são 42 jogos, 36 na equipe principal e 23 gols marcados. Durante a Liga dos Campões, quando o RB Salzburg caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique, Adeyemi foi titular em todos os jogos e marcou três gols.

💯 Nota SofaScore 6.98 Apenas 19 anos! 👀💎 pic.twitter.com/2pe7JmJ4J6 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 8, 2021

