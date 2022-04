Juventude x São Paulo será transmitido por Casimiro e Tiago Leifert

Detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil, a Amazon Prime Video anunciou dois nomes de peso para a terceira fase do torneio: o jornalista e apresentador Tiago Leifert será o narrador, enquanto Casimiro, streamer da Twitch, ficará com a função de comentarista. O anúncio foi feito na última terça-feira, 19, e a estreia acontece já nesta quarta-feira, 20, no duelo entre Juventude e São Paulo, às 19h30.

Ex-apresentador de programas como Globo Esporte, The Voice e Big Brother Brasil, Leifert estava sem vínculo com a Globo desde o fim de 2021. Neste período, o jornalista chegou a participar de jogos do Campeonato Paulista via YouTube. Enquanto Tiago já é nome tradicional na televisão nacional, Casimiro é um fenômeno que explodiu no meio digital. Funcionário da TNT Sports, o streamer faz lives para milhares de pessoas na Twitch, rede na qual transmitiu o Campeonato Carioca e onde passará também partidas do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro.

A estratégia da Amazon é vista como forma de ampliar a adesão de um público mais jovem às transmissões. Ao todo, 36 jogos da Copa do Brasil serão vinculados ao portal, sendo 30 deles exclusivos para assinantes. Times como Flamengo e Santos também terão partidas no Prime Video.

