Juventude x São Paulo: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Juventude e São Paulo se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video.

O Juventude busca fugir do mau momento que está passando e luta por uma vitória dentro de casa. A última partida que fez na Copa do Brasil foi contra o Real Nordeste, quando conseguiu vitória por 1 a 0.

Já a equipe de Rogério Ceni, deseja manter o momento de recuperação na atual temporada e joga pela vitória fora de casa. Vindo de derrota para o Flamengo por 3 a 1 no último domingo, 17, o Tricolor pode ter Luan como novidade no meio-campo. O volante estava em recuperação física após lesão na coxa, durante a última semana, e nem viajou para o Rio.

A única vez em que os dois times se encontraram no torneio foi em 2016, quando o Juventude, que ainda disputava a série C, eliminou o São Paulo nas oitavas de final da competição. Os gaúchos venceram o primeiro jogo por 2 a 1 e perderam o segundo por 1 a 0.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Brasileiro

19h30

Flamengo x Palmeiras – Premiere

Copa do Brasil

19h

Goiás x Red Bull Bragantino – Premiere

Atlético-MG x Brasiliense – SporTV e Premiere

Fortaleza x Vitória – SporTV, Premiere

Tocantinópolis-TO x Athletico-PR – SporTV e Premiere

19h30

Coritiba x Santos – SporTV e Premiere

Juventude x São Paulo- Amazon Prime

21h30

Tombense-MG x Ceará – Globo (MG), SporTV e Premiere

Portuguesa-RJ x Corinthians – Globo, SporTV e Premiere

Ceilândia-DF x Botafogo – SporTV e Premiere

