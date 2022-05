Juventude x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Invicto há 11 partidas na temporada – oito vitórias e três empates -, o Palmeiras quer estender a boa fase para subir no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 21, a equipe de Abel Ferreira visita o Juventude às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A partida válida pela sétima rodada da competição será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Verdão chega embalado pelos 100% de aproveitamento na Libertadores, mantidos com a vitória por 1 a 0 diante do Emelec, no Equador, na última quarta, 18. O resultado também solidificou uma invencibilidade de um ano do time no torneio – 13 jogos sem ser derrotado, a última foi para o Defensa y Justicia-ARG em 18 de maio de 2021,

Para o confronto, Abel não poderá contar o com zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A lista de desfalques pode aumentar com as ausências do atacante Gabriel Verón, do lateral-direito Mayke e do lateral-esquerdo Piquerez, em recuperação de lesões.

O provável time terá: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony.

O Juventude, por sua vez, vem de vitória fora de casa diante do Avaí, no último domingo, 15. Ainda na zona do rebaixamento, com seis pontos, a equipe gaúcha venceu pela primeira vez nas últimas oito partidas realizadas na temporada.

O time, agora, quer a sua primeira vitória como mandante. Somadas todas as competições disputadas até aqui foram dez jogos no Jaconi, com duas vitórias, seis empates e duas derrotas, um aproveitamento de 40%.

O técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o volante Kelvi, que sofreu uma fratura no tornozelo durante um treinamento, aumentando o número de baixas para o confronto. Por suspensão, estão fora o meia Chico, o atacante Paulinho Moccelin e o zagueiro Paulo Miranda.

Também não jogam por lesão: Capixaba, Rômulo, Marlon, Edinho, Rafael Forster e William Matheus.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Flamengo x Goiás – Premiere

Atlético-GO x Coritiba – Premiere

18h30

Santos x Ceará – SporTV e Premiere

19h

Juventude x Palmeiras – Premiere

21h

Cuiabá x Internacional – Premiere

América-MG x Botafogo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Operário-PR x Ituano – SporTV e Premiere

