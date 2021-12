Juventude e Cuiabá podem rebaixar Grêmio hoje; veja combinações

O Grêmio empatou com o Corinthians por 1 a 1, no domingo, 5, na Neo Quimica Arena, e “respira por aparelhos” para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. A luta pela permanência passa pela torcida contra uma combinação de resultados que pode ser decisiva para sacramentar o rebaixamento à Série B já nesta segunda-feira, 6. Para seguir vivo, Juventude ou Cuiabá não podem sequer pontuar (veja como assistir aos jogos) na competição.

Na 18ª colocação com 40 pontos em 37 jogos, a matemática ainda permite ao torcedor do tricolor gaúcho sonhar. No entanto, a torcida gremista sabe que o time precisa ultrapassar dois rivais na tabela para fugir da queda.

A combinação de resultados passa por torcer contra o Juventude, com 43 pontos em 16º e o Cuiabá, também com 43, em 17º. O sonho da permanência do Grêmio depende de pelo menos um dos clubes somar mais pontos nas duas próximas rodadas, pois com um simples empate chegam aos 44 e não podem ser alcançados pelo Grêmio, que tem 40.

Nesta segunda-feira, 6, os gaúchos encaram o São Paulo, outro também com chances de rebaixamento, no Morumbi. Um empate deixaria os dois clubes em uma situação relativamente confortável para a última rodada. O Grêmio, porém, conta com o êxito da equipe paulista.

Com o início pouco depois, às 20h, o Cuiabá recebe o Fortaleza e deposita a esperança de vitória na classificação garantida do time nordestino à fase de grupos da Copa Libertadores.

Caso os times recém-promovidos, que possuem 43 pontos marquem um ponto, o Grêmio já será rebaixado matematicamente nesta noite. Porém, caso não se concretize, a última rodada ainda precisará ser generosa com o time de Vagner Mancini.

Os gaúchos precisarão vencer o atual campeão Atlético Mineiro e contar com a derrota de Cuiabá, Juventude e Bahia. Em caso de pontuação empatada com qualquer um dos rivais na luta contra o rebaixamento, a equipe de Porto Alegre ficaria em vantagem pelo número de vitórias.

Segundo projeções matemáticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem 97.5% de chance de jogar a Série B de 2022. Caso se confirme, será o terceiro rebaixamento da história gremista, que também sofreu o revés em 1991 e 2004. Vagner Mancini, treinador da equipe, participaria de sua sexta campanha de queda da primeira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

