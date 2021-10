Justiça espanhola decreta prisão por dez dias a lateral do Bayern

Atualizado em 13 out 2021, 11h15 - Publicado em 13 out 2021, 11h09

Atualizado em 13 out 2021, 11h15 - Publicado em 13 out 2021, 11h09

O lateral esquerdo francês Lucas Hernández, do Bayern de Munique, teve prisão decretada pelo 32º tribunal criminal de Madri, na Espanha, pelo descumprimento de uma ordem judicial em 2017. A decisão obriga o jogador, campeão com a seleção francesa da Nations League, no último fim de semana, a se apresentar no próximo dia 19 de outubro as autoridades para ser conduzido a um centro penitenciário, onde deve permanecer por dez dias. A informação foi veiculada pelos jornais espanhóis As e Marca.

O As explica que a defesa do jogador já entrou com recurso contra a decisão, mas que, mesmo assim, Hernández precisará cumprir a convocação do tribunal na data.

Hernández é pivô de uma polêmica envolvendo agressão doméstica a sua então namorada. Na ocasião, em 3 de fevereiro de 2017, atuando pelo Atlético de Madri, ele foi preso após ser denunciado por vizinhos. Na época, tanto ele como sua companheira foram condenados a prestar serviços comunitários por um mês, além de não manterem contatos por seis meses.

A decisão de 21 de março daquele ano foi descumprida e ambos foram flagrados juntos retornando de Miami, durante as férias. O caso passou a ser conduzido pelo Ministério Público local, que pediu um ano de prisão ao jogador pela desobediência judicial.

Aos 25 anos, o jogador atuou em seis partidas pelo Bayern na atual temporada, cinco delas como titular. Na Nations League, foi titular na semifinal diante da Espanha, vencida por 3 a 2, de virada, e reserva na decisão contra a Espanha.

Hernández foi contratado pelo Bayern em março de 2019, por 80 milhões de euros (354,4 milhões de reais), valor de sua cláusula de rescisão. O acordo o transformou no lateral mais caro da história.

