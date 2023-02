A terceira seção do Tribunal de Barcelona marcou para a próxima quinta-feira, 16, a audiência que analisará a detenção provisória do lateral Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro acusado de estupro a uma mulher de 23 anos em uma boate em Barcelona.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A defesa de Daniel Alves, comandada pelo renomado advogado Cristóbal Martell, pede que o jogador brasileiro responda ao processo em liberdade. O Ministério Público da Espanha, por sua vez, é contrário ao recurso, alegando risco de fuga do atleta e “indícios racionais” de que o estupro tenha ocorrido.

A audiência irá transcorrer sem que seja necessária a presença física ou virtual do lateral, que está no presídio Brians 2, a 40 km de Barcelona.

Entre as evidências que pesariam contra o jogador, a policia catalã encontrou sêmen no banheiro em que ele teria cometido a agressão sexual.

Nesta semana, de acordo com os jornais espanhóis El Periódico e El Mundo, relatórios forenses entregues pela polícia ao Juizado de Instrução 15 de Barcelona indicam que os restos de sêmen encontrados no corpo da vítima, em suas roupas e no chão do banheiro têm o mesmo perfil genético da amostra entregue pelo jogador.

De acordo com a versão da mulher, ela seguiu Daniel Alves até o local e, ao perceber que se tratava de um banheiro, tentou sair, mas foi impedida pelo jogador. Ele então teria batido nela e a forçado a ter relação sexual.

Daniel Alves apresentou diferentes versões para o caso. A princípio, ele havia negado qualquer tipo de abuso, afirmou que estava apenas dançando na boate e que nem sequer conhecia a mulher, em entrevista a uma emissora espanhola, dia 5 de janeiro deste ano.

Depois, no primeiro depoimento à juíza, o jogador da seleção brasileira disse que estava no banheiro quando a mulher entrou, mas que não teve contato algum com ela. Por fim, o jogador, que é casado com a modelo espanhola Joana Sanz, admitiu a relação sexual.