Júnior Moraes: reforço do Corinthians foi herói santista e fugiu da guerra

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira, 16, a contratação do centroavante Júnior Moraes, 34 anos, até o fim da temporada 2023. Brasileiro naturalizado ucraniano, o jogador foi um dos líderes do retorno dos jogadores em fuga da guerra no país europeu. Quinze anos depois de ser revelado pelo Santos e ter brilhado em um título do Campeonato Paulista, o atacante agora reforça o rival alvinegro.

Moraes tinha contrato com o Shakhtar Donetsk até junho deste ano. O atacante é cidadão ucraniano desde março de 2019 e, inclusive, correu risco de ser convocado pelo exército local para lutar na guerra contra a Rússia. Apesar da tensão, o jogador desembarcou há duas semanas no Brasil.

Pela seleção ucraniana, Moraes ganhou a primeira chance em 2019 e desde então já atuou em 11 partidas, com um gol marcado. Devido a uma grave lesão no joelho, ele não pôde ser convocado para a disputa da Eurocopa no ano passado.

Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior foi revelado pelo Santos e estreou pelo profissional em 2007. À época, com 19 anos e conhecido apenas como Moraes, foi protagonista da final do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o jovem camisa 18 entrou no segundo tempo pelas mãos do técnico Vanderlei Luxemburgo e marcou, de cabeça, o gol do título do estadual do Peixe sobre o São Caetano.

O atacante acabou por não se firmar no elenco santista e na temporada seguinte foi emprestado à Ponte Preta; posteriormente, atuou no Santo André. Rumou à Europa em 2010 para atuar no futebol romeno pelo Gloria Bistrita. A lista de clubes por onde passou inclui ainda CSKA Sofia (Bulgária), Matalurh Donetsk (Ucrânia), Tianjin Quanjian (China) e os rivais ucranianos Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk.

E foi mesmo no país do leste europeu, onde jogou por dez anos, que ganhou projeção nacional e virou ídolo. O primeiro contato com o solo ucraniano veio pelo Metalurh Donetsk, até ser transferido para o Dínamo de Kiev. No clube da capital, ficou por três temporadas (2015 a 2017), marcando 33 gols em 85 jogos.

No Shakhtar, Moraes atingiu o auge da carreira. Artilheiro do campeonato nacional duas vezes seguidas, o jogador marcou 26 gols em 39 e 41 jogos nas temporadas 2018/19 e 2019/20, e foi eleito pelos torcedores do clube o melhor jogador da temporada. Além dos prêmios individuais, conquistou duas vezes o campeonato ucraniano e a copa nacional.

Agora, Moraes pode ser o camisa 9 que o Corinthians tanto procura para a temporada. Os principais concorrentes do novo reforço no comando do ataque são Roger Guedes e Jô.

