Juazeirense-BA x Palmeiras: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta

Em partida decisiva pela terceira fase da Copa do Brasil, Juazeirense-BA e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 11, no estádio do Café, em Londrina. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal fechado SporTV e do serviço de pay-per-view Premiere.

Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri, o Verdão precisa apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da competição.

Fora de casa o alviverde não perde há cinco jogos, com três empates e duas vitórias. O técnico português Abel Ferreira não poderá contar com o atacante Wesley, pois o atleta está com Covid-19, e nem com o lateral-esquerdo Piquerez, lesionado.

Já o Juazeirense chegou até aqui após eliminar o Grêmio Anápolis, de Goiás, na primeira fase. Depois, passou pelo Vasco e, agora, joga em casa em busca da vitória por dois gols de diferença para tentar avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Ceará x Tombense-MG – SporTV e Premiere

Juazeirense-BA x Palmeiras – SporTV e Premiere

19h30

Flamengo x Altos-PI – Prime Video

21h30

Vila Nova-GO x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

Corinthians x Portuguesa-RJ – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

22h

Cuiabá x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Brasileiro Série A

20h30

Red Bull Bragantino x Atlético-MG – Premiere

