José Manuel López: quem é a promessa argentina próxima do Palmeiras

José Manuel López está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras. Buscado para ser o sonhado centroavante por Abel Ferreira, o atacante de 21 anos custará 10 milhões de dólares (cerca de 48 milhões de reais, na cotação atual) para deixar o Lanús. “El Flaco”, apelido do argentino, chega ao alviverde como um das promessas do continente.

Peça importante do Lanús desde 2021, o atacante tem 58 jogos e 22 gols no clube. Em números, tem média de 0,38 por partida e precisa de 183 minutos em campo para balançar as redes. Com 1,88 metro de altura, López é um bom cabeceador e já explicou sua técnica ao jornal La Nación: “Tem que treinar sua coordenação para o salto, pegar a bola no ponto mais alto. Mas isso vem naturalmente para mim. Tenho o instinto, o impulso de chegar”.

Chamado de “El Flaco” desde as categorias de base por ser magro e alto, López pode também atuar mais recuado. O atacante ainda afirmou se inspirar no francês Thierry Henry, além de citar admiração por Nacho Fernández, meia argentino atualmente no Atlético Mineiro.

A chegada de López ao Palmeiras representa mais uma “vitória no mercado” sobre o River Plate. Depois de passar na frente e contratar Miguel Merentiel, o alviverde superou mais uma vez o time argentino para fechar com “Flaco”. A imprensa argentina apontava o jovem atacante como substituto de Julian Álvarez, destaque do River que foi comprado pelo Manchester City, da Inglaterra.

