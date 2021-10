Proteção de Sampaoli a Gerson incomoda atletas do Olympique, diz jornal

Se no vestiário do PSG o clima é de animosidade entre Neymar e Kylian Mbappé, situação semelhante acontece no rival da equipe da capital, o Olympique de Marselha. Segundo informações desta segunda-feira, 27, do jornal francês L’Équipe, parte do grupo está insatisfeito com o comportamento do meia brasileiro Gerson e com uma suposta proteção a ele por parte do técnico argentino Jorge Sampaoli.

No último domingo, Gerson de envolveu em uma discussão na derrota por 3 a 2 para o Lens com seu companheiro de meio-campo Mattéo Guendouzi. “Quando você vai começar a correr?”, questionou Guendouzi, de acordo com o diário. As câmeras da transmissão mostraram ambos irritados, e o veterano Dimitri Payet, autor dos dois gols da equipe, tentando acalmar o ex-jogador do Flamengo.

Ainda de acordo com a publicação, outros atletas do Olympique de Marseille estão incomodados com o fato de Gerson ser titular absoluto e raramente ser substituído, mesmo nas partidas em que não vem atuando bem. Comprado junto ao Flamengo por 22 milhões de euros (mais de 137 milhões de reais na cotação atual), o jogador de 24 anos foi bastante elogiado por Sampaoli, que o conhecia desde os tempos em que treinou o Santos e o Atlético Mineiro, em sua chegada.

“Ele vem de um futebol totalmente diferente. Há um momento de adaptação, ao clube, ao sistema, aos companheiros. Mas vimos todo o seu talento em um dos maiores clubes do mundo. Não vimos maiores complicações em sua adaptação ao Marselha. O que ele mostrou ao Flamengo pode mostrar aqui”, afirmou o argentino, na ocasião.

