Jornal espanhol compara Vinicius Jr. a Ronaldo após golaço na Champions

Atualizado em 19 out 2021, 20h00 - Publicado em 19 out 2021, 19h54

Por Da Redação Atualizado em 19 out 2021, 20h00 - Publicado em 19 out 2021, 19h54

De volta após uma data Fifa em que não brilhou pela seleção brasileira, Vinicius Junior manteve o excepcional momento no Real Madrid. Em Kiev, na Ucrânia, o atacante brasileiro de 21 anos foi o destaque da goleada por 5 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões, na tarde desta terça-feira, 19, com dois belos gols.

Um deles foi uma pintura, na qual o jovem pedalou e enfileirou defensores antes de chutar forte de esquerda. A imprensa local se entusiasmou e comparou o lance ao estilo que consagrou outro ídolo merengue: Ronaldo Fenômeno. “O golaço de Vinicius ‘Nazário’ que enlouquece o madridismo: pedaladas, cortes em três rivais e para a jaula”, estampou o diário esportivo local Marca.

“Contra o Shakhtar, assinou uma dobradinha que lembrou o melhor Ronaldo Nazário em tudo”, escreveu o jornal, que prosseguiu: “o brasileiro encontrou a confiança necessária para ousar continuar sendo o jogador elétrico de sempre e essa faísca foi completada com gols sem precedentes em sua ainda curta carreira.”

O jornal As seguiu a mesma linha de elogios e destacou como o jovem revelado no Flamengo conseguiu espantar a desconfiança inicial dos espanhóis. “Era difícil acreditar em Vinicius. Primeiro, por sua inexperiência ; depois, por ser atrapalhado; finalmente, porque era ineficaz nas finalizações. Seus gols de rebote foram ridicularizados e suas bicicletas censuradas”, iniciou o jornalista Luís Nieto.

“Mas seu atrevimento e coragem o salvaram, mesmo com os ventos contra ele, até a chegada de Ancelotti. Agora ele é imparável. Em Kiev, marcou dois gols, o segundo digno de (estar) no Louvre, deu outro, deixou detalhes de um jogador que marcará época e tirou o Madrid de sua primeira queda contra um adversário fraco. Isso tornará a espera por Mbappé divertida”, completou, citando uma hipotética parceria com o astro francês do PSG para 2022.

Kryvtsov, contra, o brasileiro Rodrygo e o francês Karim Benzema completaram a goleada na Ucrânia. O Real Madrid foi a seis pontos no grupo D, ainda atrás do Sheriff, da Moldávia, pelos critérios de desempate. A Inter de Milão tem quatro pontos e o Shakhtar 1.