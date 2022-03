Jornal argentino vê Brasil favorito na Copa: ‘Como se estivesse na praia’

Após golear a Bolívia por 4 a 0, em La Paz, e quebrar uma sina de 25 anos sem vencer na altitude do país, a seleção brasileira bateu o recorde de pontos da Argentina de Marcelo Bielsa na campanha para a Copa do Mundo de 2002 e agora ostenta o melhor desempenho em uma edição de Eliminatórias na história. A reação no continente foi de aplausos, e até o Olé, principal jornal esportivo argentino e conhecido pelo ufanismo com a seleção do país, exaltou o Brasil de Tite.

“A trote, como se estivessem em alguma praia do Rio de Janeiro, o Brasil saiu para jogar relaxado nos 3.600 metros de altitude de La Paz”, escreveu o jornal na abertura do texto que relatou a vitória verde e amarela. Depois disso, a matéria discorreu sobre o recorde, que tirou da Argentina o status de melhor campanha de uma Eliminatória. Houve também postagem no Twitter oficial do Olé, com destaque para a invencibilidade do time brasileiro.

A maior surpresa exposta na matéria foi a maneira como o Brasil se apresentou a 3.600 metros de altitude, local em que historicamente a seleção argentina tem dificuldades contra a Bolívia – sofreu um 6 a 1 histórico, em 2009, quando o treinador era Diego Maradona. A equipe bicampeã do mundo, em solo boliviano, nunca venceu a dona da casa por mais de um gol.

Contrariando opiniões que veem uma falta de preparação adequada do Brasil para a Copa por não enfrentar times europeus, o Olé afirmou: “É evidente que este 4 a 0 em La Paz ratificou que a equipe de Tite tem todas as credenciais para viajar ao Catar como favorito”. Além disso, o jornal exaltou a qualidade individual dos jogadores, que em grande maioria atuam no alto nível do futebol europeu.

