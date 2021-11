Jorginho perde pênalti e Itália segue com vaga na Copa indefinida

A seleção italiana se recuperou do trauma de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2018 em grande estilo, com o título da Eurocopa deste ano, mas ainda não tem vaga garantida no Mundial de 2022. A Azzurra poderia ter carimbado o passaporte para o Catar nesta sexta-feira, 12, mas ficou no empate em 1 a 1 com a Suíça, no Estádio Olímpico de Roma, e agora definirá sua situação na última rodada das Eliminatórias. O volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho voltou a perder um pênalti pela Itália.

Os laterais-direitos Silvan Widmer, da Suíça e Giovanni Di Lorenzo, da Itália, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da partida. A chance da vitória veio aos 44 do segundo tempo, mas Jorginho, que já havia errado uma penalidade no jogo da ida, na Suíça, chutou por cima.

Com o empate, Itália e Suíça seguiram igualados com 15 pontos, no topo do Grupo C. Apenas o primeiro colocado da chave avança diretamente para o Mundial, enquanto o segundo terá de jogar uma repescagem. A equipe italiana leva vantagem no saldo de gols (11 a 9) e na próxima segunda-feira, 15, visita a Irlanda do Norte em Belfast, enquanto a Suíça recebe a Bulgária em Lucerna, ambos às 16h45 (de Brasília). Caso ambos vençam, o saldo de gols pode fazer a diferença.

A Itália ficou fora da última Copa, pela primeira vez em 60 anos, ao ser derrotada na última repescagem pela Suécia. O confronto marcou a estreia de Jorginho pela seleção. Destaque da temporada tanto pela seleção quanto pelo Chelsea, o jogador de 29 anos estampa a capa da última edição de PLACAR, já disponível nas plataformas digitais, na qual admite se sentir um forte candidato à Bola de Ouro de 2021.