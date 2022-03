Jorginho lamenta pênaltis perdidos: ‘Vou pensar para o resto da vida’

O meia ítalo-brasileiro Jorginho foi um dos protagonistas do fiasco da Itália, fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, nem tanto por sua atuação na derrota por 1 a 0, em casa, para a Macedônia do Norte, mas por suas atuações em partidas anteriores. A Azzurra, atual campeã europeia teve a chance de se classificar de maneira direta para o Mundial do Catar, mas duas cobranças de pênalti desperdiçadas pelo jogador do Chelsea diante da Suíça, nos empates fora e, sobretudo, dentro de casa, no final da partida pela penúltima rodada, selaram o destino da equipe.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Depois da surpreendente derrota da última quinta-feira, 24, o volante nascido em Imbituba, Santa Catarina, admitiu o peso.”Me dói quando penso nos dois pênaltis perdidos (contra a Suíça), ainda penso e vou pensar nisso a vida toda, infelizmente. Deixar de ajudar sua equipe duas vezes pesa muito sobre você.”

Cogitado como melhor do mundo em 2021 após título da Liga dos Campeões com o Chelsea e da Eurocopa com a seleção italiana, Jorginho ainda não disputou uma Copa do Mundo com a camisa da Itália. Em 2018, o destino da Azzurra também foi a queda nas Eliminatórias, ao sucumbir frente à Suécia. O italiano naturalizado também esteve em campo, no início de sua trajetória na seleção.

“É difícil de explicar, difícil de encontrar respostas, dói muito. Falando em futebol, criamos muito, dominamos o jogo, mas não conseguimos concluir, é uma realidade que deve ser dita. Sempre mostramos bom futebol, mas nas últimas partidas tivemos problemas nas conclusões.” A Itália teve 65% de posse de bola e finalizou 32 vezes, mas acertou a direção do gol apenas 5.

Campeã em 2006, a final contra a França foi a última partida de mata-mata de Mundial disputada pela seleção italiana. Desde então, a tradicional equipe amargou eliminações na fase de grupos em 2010 e 2014 e está a duas edições sem conseguir a classificação.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!