Jorge Wilstermann x São Paulo: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta

Pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, o Jorge Wilstermann da Bolívia, recebe o São Paulo, nesta quinta-feira, 28, no estádio Félix Capriles, a partir das 19h15 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV.

Na última colocação do Grupo D, com apenas um ponto, o Jorge Wilstermann entra em campo com a necessidade de uma vitória para que possa lutar por uma vaga na próxima fase. De nove partidas que disputou nos campeonatos bolivianos, tem apenas uma vitória e já está há quatro jogos sem vencer.

Do outro lado, a equipe dirigida por Rogério Ceni é líder da chave, com 6 pontos, e quer vencer mais este confronto para deixar sua classificação para as oitavas bem encaminhada. Para esta partida, um jogador que virou dúvida é o uruguaio Gabriel Neves, que está com lesão no tornozelo direito. Ceni deve entrar com um time misto como fez contra o Ayacucho e Everton.

Também nesta quinta pela Sul-Americana, o Santos visita o Unión La Calera no estádio Viña Del Mar, às 21h30 (de Brasília). O time chileno lidera o grupo C com 4 pontos e quer abrir distância, enquanto o Peixe, na segunda posição com 3 pontos, pode assumir a ponta da tabela.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa Libertadores

19h

Universidad Católica x Flamengo – ESPN, Facebook (Copa Libertadores), Star+

21h

Olimpia x Colón – Facebook (Copa Libertadores)

23h

Always Ready x Deportivo Cali – ESPN, Conmebol TV, Star+

Copa Sul-Americana

19h15

Jorge Wilstermann x São Paulo – Conmebol TV

Defesa y Justicia x LDU – Conmebol TV

21h30

Unión La Calera x Santos – Conmebol TV

Oriente Petrolero x Junior Barranquilla – Conmebol TV

Barcelona de Guayaquil x Metropolitanos – Conmebol TV

Montevideo Wanderers x Lanús – Conmebol TV

