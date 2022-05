Jorge, lateral do Palmeiras, sofre ameaças e tem carro danificado

O lateral-esquerdo Jorge, do Palmeiras, sofreu ameaças verbais e teve o carro danificado por duas pessoas próximo a Academia de Futebol, o centro de treinamentos do clube. O caso ocorreu pouco antes da atividade da manhã desta terça-feira, 17, a última antes do confronto diante do Emelec-EQU, nesta quarta, 18, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube repudiou o ataque e disse que “tomará todas as providências jurídicas e criminais” para identificar os infratores.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais para que os infratores sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, disse o clube em um trecho.

“Sabemos que este ato não representa a torcida palmeirense. É inadmissível, contudo, que casos de agressão tenham se tornado rotina no futebol brasileiro nos últimos tempos. A violência não pode ser normalizada; ao contrário, precisa ser combatida com a união de todos os envolvidos no ambiente esportivo. Somos uma família: a Família Palmeiras! Quando um dos nossos é agredido, todos também somos!”, completou.

Jorge foi contratado pelo Palmeiras sem custos em julho do ano passado para suprir a saída do uruguaio Matías Viña, negociado com a Roma, da Itália. Ele pertencia ao Monaco, da França, e assinou vínculo até dezembro de 2025.

