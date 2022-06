Jorge Jesus explica escolha pelo Fenerbahçe: ‘Gosto de pessoas convictas’

Jorge Jesus foi apresentado nesta sexta-feira, 3, como novo treinador do Fenerbahçe, da Turquia, para a próxima temporada. Em sua chegada, o técnico que era desejado pela torcida do Flamengo externou a vontade de tornar a equipe melhor e explicou a escolha por assumir o time de Istambul.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

“É verdade que eu ter aceitado esse convite do Fenerbahçe teve muito a ver com as pessoas. Teve a ver com o presidente, como ele, de forma convicta, sabia que era eu o treinador que ele queria. O presidente foi muitas vezes a Portugal, e isso me convenceu. Gosto de pessoas que são convictas, que sabem o que querem”, disse o técnico.

O desafio para Jesus é recolocar o Fenerbahçe nas grandes brigas nacionais. Sem vencer o Campeonato Turco desde 2014, o tradicional time apostou no português para resgatar as glórias. O treinador afirmou que seu desejo é tornar a equipe a melhor do país novamente.

Jesus esteve à frente do Flamengo entre 2019 e 2020, acumulando cinco títulos – Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O treinador, no entanto, ainda não saiu do imaginário da torcida. Especulado no clube carioca frequentemente, Jesus chegou a conversar novamente com o rubro-negro, e diretores fizeram visitas a Portugal.

Em polêmica recente, o técnico disse em entrevista ao UOL que esperava uma proposta do Flamengo, mesmo com seu compatriota Paulo Sousa empregado no cargo no clube carioca. Sousa foi mantido no cargo, e Jesus posteriormente acertou com o Fenerbahçe.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!