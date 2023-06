Jorge Jesus é o novo técnico da Arábia Saudita, diz jornal

O técnico português Jorge Jesus, 68 anos, fechou com a seleção da Arábia Saudita, segundo informações do jornal local Arriyadiyah. De acordo com a apuração local, as partes acertaram um contrato válido por três temporadas, até a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no Canadá, Estados Unidos e México.

#عاجل | البرتغالي خورخي خيسوس يصل إلى اتفاق مع الاتحاد السعودي لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ثلاثة مواسم.

(من: @a_alhanyan) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) June 7, 2023

O treinador é um dos principais alvos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), principalmente em caso de desistência na investida no italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, plano A do presidente Ednaldo Rodrigues. A entidade deve receber um posicionamento oficial de Ancelotti já nos próximos dias.

O português de longa carreira brilhou, principalmente, na passagem pelo Flamengo entre 2019 e 2020. Ele dirigiu dois clubes desde que deixou o país – Benfica e Fernerbahce -, mas sem um novo trabalho de destaque.

No Benfica, Jesus chegou com planos de levar a equipe de volta à Liga dos Campeões. Contudo, fracassou logo no primeira temporada: a equipe acabou eliminada na fase preliminar da competição, ao perder para o PAOK, que à época era treinado por Abel Ferreira.

Depois, terminou somente na terceira colocação do Campeonato Português, a nove pontos do rival Sporting, que quebrou um longo jejum no país. Também caiu precocemente para o Arsenal na Liga Europa, uma fase antes das oitavas de final.

Pela temporada 2021/22, avançou na fase de grupos da Champions, deixando o Barcelona para trás. O trabalho, porém, não emplacou novamente a nível nacional e a passagem chegou ao fim após eliminação nas oitavas de final da Taça de Portugal, ao ser derrotado pelo Porto. Desde a saída de Jesus, os Encarnados alcançaram as quartas da Champions passada e desta.

Após especulações sobre um retorno ao Flamengo, Jesus foi o escolhido em 2 de junho de 2022 para treinar o Fenerbahce na temporada 2022/23. Sem muito brilho, apesar dos bons número, o time da Turquia não convenceu em momentos importantes.

Assim, caiu nas oitavas de final da Liga Europa e não conquistou nenhum título na passagem pelo futebol turco.

Alvos da seleção

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) praticamente descartou a possibilidade de apostar em um técnico empregado no mercado nacional mesmo em caso de negativa oficial de Ancelotti ou de Jesus.

PLACAR apurou que os mais recentes episódios de comportamento envolvendo Abel Ferreira, do Palmeiras, viraram um impeditivo para o português no cargo. O nome de Fernando Diniz, do Fluminense, também já havia perdido força, assim como o de Dorival Júnior, hoje no São Paulo. Ou seja, a leitura interna é de que não há mais opções válidas no país.

Bastante pressionado por não conseguir definir um sucessor para Tite após seis meses, Rodrigues acredita que ainda pode convencer o principal alvo a aceitar quebrar o contrato até junho de 2024 com o Real para assumir a seleção brasileira. O treinador é apontado como uma espécie de obsessão pessoal do dirigente por pessoas mais próximas.

O cartola aproveitará a próxima Data Fifa para tentar se reunir pela primeira vez pessoalmente com o italiano e faz a leitura de que as falas públicas dadas por ele, declinando a seleção, são parte de um comportamento protocolar pelo fato de ainda estar sob contrato.

“O Brasil tem vários treinadores competentes, que temos um apreço muito grande, mas temos um plano A, e é exatamente o Ancelotti. Temos um feeling de que isso vai dar certo. Eu acho que ele tem um encantamento pela seleção brasileira. Ele conhece a maioria dos atletas que jogaram e jogam na seleção. Ele admira muito o futebol brasileiro”, declarou o mandatário, em entrevista à TV Bandeirantes, em 28 de maio.

Ancelotti, contudo, já manifestou por diversas vezes que cumprirá o acordo com o clube espanhol. Em recente entrevista ao programa de TV El Chiringuito, ele voltou a afirmar que permanecerá: “Sim, 100% que fico [no Real Madrid]. No dia 10 de julho [data de reapresentação], estarei aqui”, disse.

No último dia 20 de maio, desta vez em uma entrevista coletiva, o treinador afirmou ter alinhado com o presidente madridista, Florentino Pérez, que prosseguiria com o trabalho mesmo poucos dias após a eliminação para o Manchester City, na semifinal da Liga dos Campeões.

“Me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele segue me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos, o clube me garantiu que continuarei. O mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar”, explicou.

Nos últimos dias, a imprensa espanhola noticiou a possibilidade de que o Brasil poderia aguardar por Ancelotti até 2024. O roteiro já foi descartado pela entidade, segundo apuração do site ge.