Jorge Jesus: como foram os trabalhos do Mister após deixar o Flamengo

O Flamengo demitiu o técnico Vítor Pereira na manhã desta terça-feira, 11, após iniciar o ano com eliminação precoce no Mundial de Clubes e os vice-campeonatos da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Agora, em busca de um substituto, a diretoria do Rubro-Negro escuta um novo clamor da torcida nas redes sociais pela volta de Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahce.

Aos 68 anos, o português que brilhou na passagem pelo clube entre 2019 e 2020 é o sonho de muitos flamenguistas. Ele passou por dois clubes desde que deixou o país.

Entre 2020 e 2021, Jesus foi treinador do Benfica e, desde 2022, está no Fenerbahce. O treinador, no entanto, não deve renovar com o time turco e pode ficar livre no mercado a partir de maio deste ano.

Relembre os trabalhos de Jorge Jesus após deixar o Flamengo:

Benfica – 69% de aproveitamento

Jorge Jesus assumiu o Benfica em 17 de julho de 2020, com planos de levar a equipe de volta à Liga dos Campeões. O português, contudo, fracassou logo no primeira temporada: a equipe acabou eliminada na fase preliminar da competição, ao perder para o PAOK, que à época era treinado por Abel Ferreira.

No restante da primeira temporada, terminou somente na terceira colocação do Campeonato Português, a nove pontos do rival Sporting, que quebrou um longo jejum no país. Também caiu precocemente para o Arsenal na Liga Europa, uma fase antes das oitavas de final.

Pela temporada 2021/22, o Benfica de Jesus avançou na fase de grupos da Champions, deixando o Barcelona para trás. O trabalho, porém, não emplacou novamente a nível nacional e a passagem chegou ao fim após eliminação nas oitavas de final da Taça de Portugal, ao ser derrotado pelo Porto. Desde a saída de Jesus, os Encarnados alcançaram as quartas da Champions passada e desta.

Fenerbahce – 73% de aproveitamento

Após especulações sobre um retorno ao Flamengo, Jesus foi o escolhido em 2 de junho de 2022 para treinar o Fenerbahce na temporada 2022/23. Sem muito brilho, apesar dos bons número, o time da Turquia não convenceu em momentos importantes.

Assim, caiu nas oitavas de final da Liga Europa e é atual vice-líder do Campeonato Turco, a seis pontos do Galatasaray, o primeiro colocado. Longe do título na liga, a esperança está quase exclusivamente voltada para as semifinais da Copa Turca.