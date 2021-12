Jorge Jesus aceita proposta do Flamengo, diz jornal

Jorge Jesus aceitou a proposta financeira e pode retornar ao Flamengo. Segundo informação do portal português Mais Futebol, o “sim” aconteceu após uma reunião da direção flamenguista, em Portugal, com o treinador, na última terça-feira, 22. O português deseja voltar ao Brasil, contudo, tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e a cláusula rescisória é de aproximadamente seis milhões de euros (39 milhões de reais).

Na Europa desde o fim de semana, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel estão em busca de um treinador para o Flamengo e o foco inicial sempre foi Jorge Jesus. Paulo Sousa, técnico da seleção polonesa, Rui Vitória, recentemente demitido do Spartak Moscou, Carlos Carvalhal, do Braga, e Paulo Fonseca, ex-treinador do Roma, também estão no radar.

Jorge Jesus chegou ao Benfica para a sua segunda passagem no clube apenas no início da temporada 2020/21 e tem 82 jogos, com 52 vitórias. Recentemente, conquistou a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, deixando para trás o Barcelona. No entanto, segundo informações, o clima para Jesus continuar parece insustentável.

Pelo Flamengo, Jorge Jesus conquistou Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. O treinador fez 57 partidas no comando do rubro-negro.

No início da tarde, o Benfica se manifestou sobre o caso reforçando o discurso do auxiliar do clube, João de Deus, que refutou a possibilidade de transferência.

“O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes”, explicou.

O integrante da comissão técnica de Jesus afirmou que

