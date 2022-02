Joia do Palmeiras, Endrick ‘escuta’ Abel e viaja para a Disney

Destaque do Palmeiras na inédita conquista da última Copa São Paulo, o atacante Endrick (capa da edição de fevereiro de PLACAR) escutou os conselhos do técnico Abel Ferreira e passa férias em um parque de diversões localizado em Paris, capital da França. No final de janeiro, após o Palmeiras vencer o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista, o português aconselhou a joia a viajar para a Disneylândia para argumentar que ainda seria precoce a sua presença na lista dos 23 que atuaram no Mundial de Clubes.

“Nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para ele e para a família para a Disneylândia, é o que ele precisa”, afirmou na ocasião.

Ao lado de sua família, Endrick publicou uma foto no último domingo, 13, no destino turístico. Com a legenda “Família feliz, nada a reclamar, só agradecer a Deus”, o atacante causou um alvoroço nos comentários relacionando a viagem ao conselho de Abel. O jogador chegou a responder alguns fãs e amigos, afirmando seguir o falado pelo treinador.

Com 15 anos, o atacante palmeirense foi o grande destaque da primeira Copinha vencida pelo clube. Autor de seis gols na campanha, sequer pode assinar qualquer contrato profissional, apesar de já ter acertado com o Palmeiras um vínculo para quando completar 16 anos, em 21 de julho deste ano.

Levando em conta a precocidade do jogador, a comissão técnica alviverde decidiu não relacionar o artilheiro das categorias de base para a disputa do Mundial. A competição internacional, porém, também terminou sem o título do Palmeiras, após perder na final para o Chelsea, por 2 a 1, no último sábado, 12.

