John Textor planeja janela de transferências agitada no Botafogo

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, comentou sobre os futuros movimentos e ações de mercado do clube carioca em entrevista na última terça-feira, 24. O empresário americano prometeu reforços para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, e abriu brecha para a chegada de ao menos um nome de peso.

Durante live no canal do YouTube “Fala Fogão”, que contou com a participação de torcedores e influenciadores alvinegros, Textor condicionou a chegada de um “medalhão” à situação do time na tabela do Brasileirão (atualmente é o quinto colocado, com sete rodadas).

“Vamos supor que chegue a janela, nossos resultados continuem bons, subindo na tabela. Se virmos uma boa chance real de conseguir um lugar mais alto, uma Libertadores, ou mesmo o título… Você pode tentar alguém mais velho, mais experiente. Mas, se você não subir na tabela, se estiver no meio, se não tiver uma real oportunidade de um lugar mais alto, devemos priorizar jovens talentos para continuar evoluindo gradativamente”, explicou

Já vislumbrando a janela de transferências de julho, o clube carioca já tem algumas cartas na manga. De acordo com o diretor de futebol André Mazzuco, entre as negociações em andamento no momento estão o lateral-esquerdo Fernando Marçal, do Wolverhampton, e o atacante israelense Eran Zahavi, do PSV. Nesta semana, o nome do meia uruguaio Nicolás de La Cruz, do River Plate, também surgiu, mas Textor desconversou.

“Conheço o jogador, estou preocupado com esses rumores. Nessa parte da temporada, é bastante desestabilizador para nosso elenco atual lidar com esses rumores sobre contratações”, garantiu o empresário.

Além da necessidade de um meio campo, um lateral-esquerdo e um atacante, Textor disse que pretende reforçar o ataque com mais jogadores de velocidade e cogita ainda a contratação de outro goleiro que possa disputar a vaga com o paraguaio Gatito Fernández.

Em relação às boas peças que já compõem o elenco botafoguense, o empresário afirmou que o clube tem feito e fará um esforço para mantê-los no time. Na última terça-feira, 17, o Fogão renovou o contrato com o zagueiro Kanu, que recebeu aumento salarial. Agora, a ideia é fazer o mesmo com os centroavantes Erison e Matheus Nascimento, dois dos destaques nesta temporada.

Já foram iniciadas conversas com os dois jogadores. No caso de Erison, o Botafogo pretende aumentar a participação nos direitos econômicos do jogador, que hoje é de apenas 10%. “Nunca vi uma situação em que você tem um atacante de destaque e só tem 10% dele. Créditos ao Eduardo Freeland [antigo dirigente] por ter trazido, porque infelizmente o clube tinha muito pouco dinheiro naquela época e foi muito difícil trazer nos termos normais. Não gosto de falar que estamos comprando um pedaço maior, mas sim que estamos tentando normalizar nossa relação contratual com um centroavante de destaque do nosso time”, afirmou Textor.

Com o jovem Matheus Nascimento, a intenção é de estabelecer um contrato pelo máximo de tempo possível, assim o clube pode lapida-lo e valorizar seu valor no mercado. “Ele é mais jovem, todo mundo quer uma parte dele, temos recebido ligações por ele. O Botafogo, com Luís Castro, está numa boa posição de ajudá-lo, de desenvolvê-lo num sistema de jogo que é muito similar ao que o inspira a atuar na Europa, disse Textor.

