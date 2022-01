O Botafogo divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira, 11, as primeiras imagens do americano John Textor, que está prestes a ser oficializado como o acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, nas instalações alvinegras. O magnata dos ramos de mídia e tecnologia conheceu o estádio Nilton Santos e posou com a icônica camisa 7 da equipe.

“John Textor é Fogo”, publicou o clube no Twitter, ao lado da foto do empresário com a camisa do time. “Viva a glória de ser camisa 7”, disse em outra postagem.

Viva a glória de ser Camisa 7, @JohnTextor 7️⃣🔥 pic.twitter.com/HKQW3V8xaZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 11, 2022 Continua após a publicidade

Textor acompanhou ainda o treino do elenco botafoguense e conversou com integrantes do departamento de futebol. Ele também é coproprietário do Crystal Palace, da Inglaterra.

O americano assinou no último fim de semana uma proposta vinculante para a compra de 90% das ações da SAF do Botafogo, por um valor na casa dos 400 milhões de reais.

A proposta será votada pelo Conselho Deliberativo do clube e em assembleia geral de sócios nesta semana. Caso aprovada, haverá um prazo de 60 dias para concluir a venda à Eagle Holdings, grupo do empresário.

