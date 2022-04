“Joguei como vivi”: D’Alessandro se emociona e fala sobre despedida

Aos 41 anos de idade, Andrés D’Alessandro fará a sua despedida do futebol na tarde deste domingo, 17, quando o Internacional recebe o Fortaleza, no Beira Rio, às 18h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na véspera do adeus do ídolo, o Internacional publicou um longo vídeo em que o meia argentino é entrevistado e fala sobre a carreira, a família e ainda o legado que deixa no clube.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Tentei falar pouco nessas últimas semanas, nesses últimos meses, desde que tomei a decisão de encerrar a minha carreira. Mas é difícil aceitar. Obviamente, estou completamente decidido. O tempo passa e a gente tem que aceitar, estou um pouco cansado. Mas eu sei que os últimos dias serão complicados.”, admitiu D’alessandro ao falar sobre a decisão de deixar o futebol.

Além da qualidade técnica e o poder de decisão que o tornaram um dos maiores ídolos do Internacional, o meia sempre teve como característica marcante a sua personalidade forte dentro e fora de campo. Capitão do Colorado, ele fez questão de dizer que nunca separou a pessoa do jogador.

“Não tem palavras para descrever o que vivi dentro do futebol. Nem todos tem essa possibilidade, e ter tido a chance de fazer o que gosto é o melhor prêmio que eu tive. Vou perguntando para alguns ex-atletas, que já passaram por esse momento, e nem todos são iguais. Alguns aceitam melhor, outros não, mas sei que para mim vai ser difícil, porque eu vivi o futebol intensamente. Vivi o futebol como eu sempre vivi. Nunca consegui separar a minha vida do futebol. Vivi como joguei e joguei como vivi.”

Continua após a publicidade

D’Alessandro se despede dos gramados na sua terceira passagem pelo Internacional. O meia chegou ao clube em 2008 e, inicialmente, permaneceu até 2016, quando retornou ao River Plate por empréstimo. Depois, ficou no Colorado entre 2017 e 2020. Já em 2021, disputou a temporada pelo Nacional, do Uruguai. Neste ano, voltou ao Inter para uma última passagem.

Ao falar sobre o legado que deixa no clube, D’Alessandro citou os seus filhos e ainda relatou que não deve ficar longe do Inter, já que permanecerá em Porto Alegre, frequentando os jogos da equipe.

“Quando saí, sempre achei que eu tinha que voltar, porque a história continuava. Na verdade, isso aqui vai ficar. Que toda essa entrega e dedicação que eu tive dentro do Inter, os meus filhos possam aproveitar pós-carreira. Poder vir aqui, ter o seu lugar no Beira-Rio, continuar torcendo pelo clube, aproveitar o Inter. E, no dia que eles quiserem visitar o museu, ver que o pai fez parte de conquistas, fez parte de títulos importantes e que está aí, em uma foto. E para mim também. É muito difícil pensar na minha vida sem continuar vivendo no clube.”

Durante o vídeo, de mais de trinta minutos, D’Alessandro ainda falou sobre a escolha de retornar ao clube para disputar o Gauchão. Segundo ele, foi uma iniciativa para que os torcedores colorados do interior pudessem se despedir. O argentino também falou sobre a amizade com Taison, que retornou ao clube na temporada passada, e termina com um agradecimento aos funcionários, torcedores e aos cidadãos de Porto Alegre, cidade em que foi acolhido.

Em quase 14 temporadas vestindo a camisa do Internacional, D’Alessandro disputou 528 jogos, sendo o segundo jogador que mais vestiu a camisa colorada. Neste período, ele marcou 96 gols e conquistou os títulos do Campeonato Gaúcho (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), Copa Sul-Americana (2008), Copa Suruga Bank (2009),Copa Libertadores da América (2010) e Recopa Sul-Americana (2011 e 2016).

Em outro clubes, ele foi campeão do Campeonato Argentino (Apertura 1999 e Clausura em 2000, 2002 e 2003), da Copa Argentina (2016) e da Super Copa Uruguai (2021). Além de Inter, River Plate e Nacional-URU, D’Ale passou também por Wolfsburg, Portsmouth, Zaragoza e San Lorenzo.

Não estamos prontos 🥺 Neste domingo, o @dale10 irá se despedir dos gramados, mas antes a gente bateu um papo exclusivo com ele. Prepara o coração porque tá emocionante demais! 😢🇦🇹 🔗 Assista ao vídeo completo no Canal do Inter: https://t.co/93OUIWNreX pic.twitter.com/TnM8VhJ3cz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2022