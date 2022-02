Jogo da seleção termina com confronto entre organizadas rivais e 21 presos

BELO HORIZONTE – A vitória por 4 a 0 da seleção brasileira sobre o Paraguai nesta terça-feira, 1º, no Mineirão, em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, ficou marcada também pelo confronto entre integrantes de torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura, de Cruzeiro e Atlético Mineiro, respectivamente. A confusão ocorreu ainda nos primeiros minutos de jogo, no setor amarelo do estádio. Ao todo foram registradas 21 prisões, cinco delas por tentativa de homicídio.

À reportagem, o tenente-coronel Juliano Trant explicou que somente integrantes da Galoucura foram encaminhados à delegacia, entre eles o presidente da uniformizada atleticana Josimar Júnior, conhecido como Josias.

Enquanto isso no jogo do Brasil, Cruzeirenses x Atleticanos nas arquibancadas do Mineirão. pic.twitter.com/bd0Vt5lSqt — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 2, 2022

Segundo relatos, o confronto teria sido iniciado quando o ex-presidente da Máfia Azul, Diego Castro, o Diskin, foi agredido pela torcida rival. O ataque foi seguido de confronto e de briga generalizada. Presentes ao estádio registraram vídeos do momento.

Antes mesmo do jogo, houve uma série de provocações entre atleticanos e cruzeirenses nos arredores do estádio. A Minas Arena, concessionária que administra o Mineirão, se pronunciou sobre o problema.

Mais de 20 pessoas foram detidas na confusão do Mineirão. Segundo informações da Polícia Militar, confronto entre torcedores de organizadas rivais de Atlético e Cruzeiro #trbrasil pic.twitter.com/f9C5fQWXlh — Fred Ribeiro (@fredfrm) February 2, 2022

“Os torcedores foram identificados pela Polícia Militar como integrantes das torcidas organizadas Galoucura e Máfia Azul. A situação precisou ser controlada com intervenção da PM. Houve presos e feridos, mas os dados consolidados da ocorrência devem ser apurados com as autoridades policiais”, explicou.

O Mineirão lamenta e repudia qualquer ato de violência que atrapalhe o clima de descontração e festa da torcida brasileira”, concluiu.

