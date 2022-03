Jogadores ucranianos criticam russos por silêncio: ‘É hora de aparecer’

O atacante ucraniano Andriy Yarmolenko, do West Ham, utilizou as redes sociais para criticar o silêncio de jogadores da seleção russa sobre as vítimas da guerra entre Rússia e Ucrânia, conflito iniciado na madrugada do último dia 24 de fevereiro com a invasão de tropas russas no território ucraniano. Segundo o jogador, que nasceu na Rússia, mas se naturalizou ucraniano, diversos atletas do país adversário não concordam com a postura do presidente Vladimir Putin.

“Sou Andriy Yarmolenko, jogador ucraniano. Nasci em São Petersburgo, mas cresci na Ucrânia e me considero 100% ucraniano. Tenho uma pergunta para os jogadores russos. Por que estão sentados como idiotas e não dizem nada? Em meu país, estão matando mulheres, mães, nossos filhos. Mas vocês não dizem nada, não fazem nenhum comentário”, desabafou o atleta.

“Por favor, me digam o que aconteceria se todos nós mostrássemos o que está acontecendo em meu país. Conheço muitos deles (jogadores russos) e todos me diziam que não concordavam e que o presidente deles estava errado. Então, vocês que têm influência sobre o povo, demonstrem isso. Eu imploro!”, completou.

Yarmolenko criticou diretamente o capitão da seleção russa, Artem Dzyuba, atacante do Zenit. O meia lembrou que Dzyuba publicou recentemente vídeos em suas redes sociais.

“Por favor, me diga o que aconteceria se todos juntos, unidos, mostrássemos às pessoas o que realmente está acontecendo no meu país. Então, vocês que têm influência nas pessoas, mostrem. Sei que alguns de vocês gostam de aparecer na frente da câmera, mas agora é hora de aparecer na vida real”, explicou.

O discurso foi reforçado por outro compatriota, o lateral Vitaliy Mykolenko, do Everton. “Enquanto você fica em silêncio, canalha, assim como seus colegas idiotas, pessoas inocentes estão sendo assassinadas na Ucrânia. Vai ficar trancado em sua caverna até o fim de sua vida, ou melhor, até o fim da vida dos seus filhos”, registrou nos stories do Instagram.

Segundo a Fifpro (Federação Internacional de Futebolistas Profissionais), dois jogadores ucranianos são as primeiras vítimas ligadas ao futebol na guerra: Vitalii Sapylo, 21 anos, e Dmytro Martynenko, de 25 anos.

Sapylo e Martynenko perderam a vida em combate. Sapylo fazia parte da equipa de juniores do Karpaty Lviv e morreu no dia 25 de fevereiro. Martynenko era amador e jogava no FC Gostomel e morreu em sua casa, durante um dos ataques russos. Ambos estavam em Kiev.

