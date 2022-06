Jogadores do Inter deixam treino em protesto por pagamentos atrasados

Jogadores do Internacional resolveram não treinar nesta quarta-feira, 1º, em protesto motivado por pagamentos de direitos de imagens atrasados. A atividade prevista para começar às 9h45 (de Brasília) no CT Parque Gigante, seria direcionada como preparação para o confronto diante do Red Bull Bragantino no domingo, 5, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Uol.

De acordo com a apuração, são até quatro meses de atrasos em alguns casos. Sem concordar com a situação, os atletas teriam se reunido e, em decisão coletiva, se recusaram a participar da atividade. O clube ainda não se pronunciou a respeito.

A direção do Inter pretende se reunir ainda hoje com os jogadores para tentar contornar a situação e entrarem em acordo. A ideia é pagar pelo menos uma parte do valor atrasado.

Na temporada, o clube gaúcho foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil para o Globo-RN. A derrota, na ocasião, consolidou o pior início de temporada da equipe desde 2007, com 44,4% de aproveitamento.

No estadual, acabou eliminado para o Grêmio na semifinal. Em abril, o clube demitiu o técnico argentino Cacique Medina.

O time, hoje dirigido por Mano Menezes, ainda está vivo na Sul-Americana, torneio em que enfrentará o Colo-Colo-CHI pelas oitavas de final, e ocupa a 12ª colocação no Brasileirão, com 11 pontos.

