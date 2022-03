Jogadores de Ucrânia e Rússia voltam ao Brasil – quem mais pode chegar?

Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que há mais de 20 dias assola o país do leste europeu, jogadores de futebol desses dois países receberam permissão especial da Fifa para buscarem outro clube. E muitos deles já se acertaram com equipes brasileiras para dar seguimento às suas carreiras, enquanto outros, livres no mercado, ainda negociam. PLACAR lista a seguir quem já tem time novo e quem ainda pode chegar.

Júnior Moraes (Shakhtar Donetsk): reforço do Corinthians

Aos 34 anos, o centroavante assinou com o Corinthians até dezembro de 2023 para ser o camisa 9 que o técnico Vitor Pereira desejava. Naturalizado ucraniano, Moraes foi um dos líderes do movimento de jogadores brasileiros que tentaram deixar a Ucrânia nos primeiros dias da guerra. Revelado pelo Santos, o atleta se tornou ídolo tando do Shakhtar como do rival Dínamo de Kiev, algo bastante raro no futebol de lá.

Pablo (Lokomotiv Moscou): reforço do Flamengo

Mais uma contratação para o miolo da defesa flamenguista: por 2,5 milhões de euros (14 milhões de reais), Pablo chegou do Lokomotiv e assinou contrato até 2025. Aos 30 anos, o ex-zagueiro do Corinthians vai disputar posição com o também recém-chegado Fabrício Bruno, além de David Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Filipe Luís, que tem sido escalado como zagueiro pela esquerda pelo treinador Paulo Sousa.

Junior Alonso (Krasnodar): reforço do Atlético-MG

O zagueiro paraguaio, campeão brasileiro pelo Galo no ano passado, nem chegou a fazer um jogo oficial pelo time russo, que o comprou em janeiro por cerca de 47 milhões de reais. Com o contrato com o Krasnodar suspenso por causa da guerra, ele foi emprestado de volta ao Atlético-MG até o final do ano e chega para reforçar ainda mais um setor que já havia contado com o reforço do veterano uruguaio Diego Godín.

Maycon e Pedrinho (Shakhtar Donetsk): alvos do Corinthians

Revelados pelo Corinthians, o volante Maycon e o meia Pedrinho estão procurando novo clube e são alvos do Timão para a sequência da temporada. A equipe paulista já manifestou interesse de contar com os dois por empréstimo até o final do ano, pagando os salários. No caso de Pedrinho, o interesse de clubes do exterior torna a situação mais complicada.

Fernando (Shakhtar Donetsk): monitorado no Palmeiras

Ainda na busca por um camisa 9 no mercado, o Palmeiras monitora a situação de Fernando, 23 anos, revelado no próprio clube e vendido ao Shakhtar em 2018, por 24 milhões de reais. Ponta de origem, ele passou a jogar centralizado na Ucrânia e apresentou bons números, com oito gols marcados em 14 jogos na temporada.

Wanderson (Krasnodar): reforço do Internacional

Outro atleta a deixar o Krasnodar foi o atacante Wanderson, que reforçou o Internacional, também por empréstimo até o final de 2022. Filho do ex-atacante Wamberto, que marcou época no Ajax, da Holanda, o ponta de 27 anos fez a carreira toda no futebol europeu e estava na equipe russa desde 2017.

Matheus Peixoto (Metalist): reforço do Ceará

Após se destacar pelo Juventude em 2021, o centroavante de 1,90 m foi negociado com o Metalist, da segunda divisão ucraniana, mas agora também teve o contrato suspenso e foi emprestado ao Ceará até o final da temporada. Aos 26 anos, ele fez 15 gols em 19 jogos pela equipe europeia.

