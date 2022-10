Jogadores de futebol se manifestam sobre vitória de Lula nas eleições

Atualizado em 31 out 2022, 08h59 - Publicado em 31 out 2022, 08h43

Por Da redação Atualizado em 31 out 2022, 08h59 - Publicado em 31 out 2022, 08h43

Diversos jogadores e ex-atletas de futebol utilizaram as redes sociais para celebrar ou lamentar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais do último domingo, 30. Em uma disputa acirrada, o petista levou a melhor com 50,9% dos votos contra 49,10% do adversário.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O meia Artur, do Red Bull Bragantino, surpreendeu ao declarar voto em Lula e comemorar efusivamente o retorno à presidência do petista.

Artur, atacante do Red Bull Bragantino, foi às ruas para comemorar a vitória de Lula, novo presidente da República. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/YVThzrZ3A3 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 31, 2022

SIMPLESMENTE ARTUR COMEMORANDO A VITÓRIA DO LULA pic.twitter.com/I31QAt9vMy — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) October 30, 2022

Vanderlei Luxemburgo também festejou. Antes mesmo de a vitória ser oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele postou em suas redes um vídeo no qual aparece em uma trio elétrico, ao som de “Tá na Hora do Jair”, de Tiago Doidão, uma paródia contra o candidato do PL.

O ex-jogador Juninho Pernambucano também fez diversas postagens. Em uma delas, brincou que era ele quem estava ligando para o “papai” Lula durante seu primeiro discurso como presidente eleito.

Era eu na linha parabenizando e pedindo bença a papai 😅 pic.twitter.com/ZFRL2SywKG — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) October 30, 2022

O atacante Paulinho, ex-Vasco, hoje no Bayer Leverkusen, também declarou seu apreço a Lula.

O Maior Presidente da História do Brasil está de Volta 🌟❤️🇧🇷 pic.twitter.com/TPrxauFr0m — Paulinho (@PaulinhoPH7) October 30, 2022

O Corinthians, time do coração de Lula, foi o único até o momento a parabenizar o petista pela vitória. “Parabéns ao presidente eleito Lula pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos.”

Continua após a publicidade

Parabéns ao presidente eleito @LulaOficial pela vitória e a todos os brasileiros por esta eleição, uma verdadeira festa da democracia, terminada em clima de paz, que é o que mais precisamos. 📸 Ricardo Stuckert/Divulgação pic.twitter.com/d3t9x8CNY3 — Corinthians (@Corinthians) October 31, 2022

O ex-volante Elias, com passagens por Corinthians, Flamengo e seleção brasileira, também declarou seu apoio a Lula e foi até a Avenida Paulista para comemorar.

Bolsonaristas lamentam

O ex-jogador Rivaldo, um dos mais atuantes entre os bolsonaristas nas redes sociais, comparou o resultado à derrota na final da Copa de 1998.

“Hoje tive uma sensação de tristeza um pouco parecida como a final da copa do 1998 quando perdi de 3 x 0 França, na verdade pior porque eu tinha tanta esperança no futuro dos meus filhos e netos, mas a luta continua e não vamos parar pois muita coisa ainda vai acontecer até o 31/12/2022

Continuarei com muita Fé no Deus que sirvo valeu presidente @jairmessiasbolsonaro e a todos que votaram para um Brasil melhor, não perca a esperança porque Deus está no controle e jamais vai deixar seu povo passar vergonha. Deus é fiel sempre”, escreveu o ex-atleta, vice em 1998 e campeão em 2002.

O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e da seleção brasileira, lamentou o resultado, mas desejou um bom mandato a Lula. “Boa sorte aí com a escolha. Agora é minha vez de ter um presidente que não me representa. Mas não torço contra não, não tenho essas de torcer pra dar merda pra satisfazer meu ego, sucesso aí.”

Dagoberto, ex-atacante de Athletico-PR, São Paulo e Cruzeiro, entre outros, postou diversas mensagens de “luto” e foi preconceituoso ao escrever que “Bolsonaro ganhou onde o Brasil produz e perdeu onde é sustentado”.

Vergonhosa essa postagem do Dagoberto. Alguém precisa avisar pra ele que nem todas pessoas são milionárias como ele pic.twitter.com/4MMYIUvOZ6 — Corneta SPFC (@cornetadospfc) October 31, 2022

Pedro Raúl, atacante do Goiás, postou a bandeira do Brasil e pediu que “Deus tenha misericórdia de nós.”

Pedro Raul, do Goiás, publica nas redes sociais: “Que Deus tenha misericórdia de nós!” 📸 Reprodução pic.twitter.com/cRBFpa71KD — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 30, 2022

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!