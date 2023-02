Jogadores de futebol estão entre vítimas de terremoto na Turquia

Um tremor de terra de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria, na manhã desta segunda-feira, 6. Até o momento, o terremoto deixou mais de 2.400 mortos, mais de 7.000 feridos e milhares de desaparecidos. Entre os óbitos confirmados, está o do goleiro Eyup Turkaslan, de 28 anos, que atuava pelo Malatyaspor. Além disso, o atacante ganês Christian Atsu, ex-Chelsea e atualmente no Hatayspor, ficou preso sob os escombros, mas, segundo o jornal português ‘A Bola’, foi resgatado com vida.

O perfil oficial do Malatyaspor, da segunda divisão turca, publicou uma imagem do goleiro, com a frase “nossas orações estão com você”. O treinador da equipe também lamentou a morte, dizendo que muitos jogadores não estavam na cidade alvo do abalo sísmico: “Dei à equipe dois dias de folga após o jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya. Apenas o nosso segundo goleiro, Eyup Turkaslan, estava lá. Salvaram a mulher dele. Estou arrasado”.

Já Atsu, após horas sendo procurado, foi encontrado com vida sob escombros na cidade de Hatay. O ganês sofreu ferimentos no pé direito e foi internado com dificuldades respiratórias. O jogador tem passagens por Chelsea, Porto, Málaga e seleção de Gana. Outros atletas do Hatayspor, como os turcos Onur Ergun, Burak Oksuz e Kerim Alici, também sobreviveram ao terremoto.

Também do Hatayspor, o cabo-verdiano Zé Luís e o português Rúben Ribeiro foram inicialmente dados como desaparecidos. Entretanto, o empresário do atleta africano confirmou ao jornal O Jogo, de Portugal, que ambos estão a salvo.

Já o ex-jogador turco Arda Turan, com passagens por Barcelona e Atlético de Madri, usou as redes sociais para pedir ao mundo ajuda humanitária para as vítimas. Esse foi o pior terremoto na Turquia desde 1939, quando 33.000 pessoas morreram em um desastre na província de Erzincan, no leste do país.