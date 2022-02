Jogadores brasileiros conseguem embarcar em trem e sair de Kiev

O grupo de jogadores brasileiros e seus familiares que estavam abrigados em um bunker em Kiev conseguiu escapar da capital ucraniana e embarcou em um trem com destino à Romênia. Inicialmente, os atletas dos clubes Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev haviam resistido à ideia de pegar o trem por temerem pela segurança, mas a deterioração das condições do hotel em que estavam hospedados, com a falta de comida e falhas de conexão com a internet, fez com que eles decidissem tentar escapar.

Em veículos próprios, o grupo de cerca de cinquenta pessoas seguiu em comboio até a estação de Kiev. Maria Paula Marinho, esposa do zagueiro Marlon Santos, do Shakthar, transmitiu em seu Instagram parte do trajeto de cerca de dois quilômetros.

Chorando, ela disse que a viagem foi dramática. Os atletas colocaram bandeiras do Brasil na frente dos carros para não serem confundidos com invasores.

Os trens foram a única solução apresentada pelo Itamaraty para ajudar os brasileiros na Ucrânia. Após muita pressão, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota comunicando que cidadãos brasileiros e latino-americanos poderiam embarcar no trem sem a necessidade de comprar bilhetes.

Por meio de seu canal no Telegram, a Embaixada do Brasil em Kiev tem divulgado sobre os horários dos trens e instruído os brasileiros a evitar o toque de recolher, que começa às 17h.

O Shakhtar Donetsk afirma que tem ajudado os jogadores e as famílias a escapar da situação crítica em Kiev. Até agora, no entanto, muitos atletas têm buscado opções alternativas.

Um grupo de portugueses, incluindo o técnico Paulo Fonseca, deixou a Ucrânia em veículos oferecidos pela embaixada portuguesa. Após 24 horas de viagem, eles conseguiram atravessar a fronteira com a Moldávia e seguem para a Romênia, onde embarcaram em um avião até Portugal.

