Jogadora do PSG é presa por suspeita de agredir companheira de time

Aminata Diallo, jogadora do PSG e da seleção francesa, está no centro de um escândalo na França. Ela foi presa nesta quarta-feira, 10, por suspeita de participação em agressão a Kheira Hamraoui, sua companheira de clube e seleção. Por meio de comunicado oficial, a detenção foi confirmada pela diretoria. “O Paris Saint-Germain toma nota da prisão de Aminata Diallo, realizada nesta manhã pela polícia de Versalhes como parte do procedimento aberto após um ataque à jogadoras do clube na última quinta-feira à noite. O Paris Saint-Germain condena veementemente a violência cometida.”

A agressão aconteceu na última quinta-feira, 4, enquanto a vítima, com mais uma companheira, saía de um jantar organizado pelo PSG de carona, no carro de Diallo. O veículo da meio-campista foi atacado por homens encapuzados, mas nenhum pertence foi roubado e apenas Hamraoui foi agredida. De acordo com o jornal L’Équipe, a atleta foi atacada nas pernas com uma barra de ferro.

Segundo especulado pela imprensa francesa, o caso pode ter sido motivado por uma rivalidade interna no elenco, tendo em vista que Diallo é reserva e Hamraoui sempre atua entre as titulares. Uma testemunha do caso cita que os agressores atingiram a perna de Kheira propositalmente, como se o intuito fosse para “impedir” a atleta de atuar.

A jogadora atacada precisou tomar pontos nas mãos e nas pernas e por isso desfalcou a equipe pela Champions League feminina, quando o PSG venceu o Real Madrid por 4 a 0. Na partida em questão, Aminata foi escolhida entre as onze iniciais.

