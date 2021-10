Jogador do São Paulo-RS é preso após chutar a cabeça de árbitro

Atualizado em 5 out 2021, 09h20 - Publicado em 5 out 2021, 09h15

Por Da Redação Atualizado em 5 out 2021, 09h20 - Publicado em 5 out 2021, 09h15

O jogador Willian Ribeiro, do São Paulo-RS, foi levado à penitenciária após chutar a nuca do árbitro Rodrigo Crivellaro, durante jogo contra o Guarani-RS, na última segunda-feira, 4, pela série A2 do Campeonato Gaúcho. O atleta foi indiciado por tentativa de homicídio doloso qualificado (quando há intenção de matar e revelam perversidade), enquanto “juiz” chegou a ficar inconsciente e está em observação médica. A partida foi paralisada e suspensa após o incidente.

O jogo foi transmitido pela FGF TV e, segundo as imagens, o atleta ficou irritado após receber o cartão amarelo e empurrou o árbitro. Depois que o juiz já estava caído, Willian o chutou na cabeça, o que desacordou Rodrigo Crivellaro, que precisou ser atendido pela ambulância. Levado ao hospital, está bem, mas precisará ser observado no próximo dia.

agora pouco William Ribeiro jogador do São Paulo RS agrediu violentamente o árbitro da partida, que infelizmente saiu de campo inconsciente! pic.twitter.com/8LNeovkPkU — wallace (@brzwallace) October 5, 2021

Segundo o jornal Gaúcha ZH, a acusação contra Willian é de tentativa de homicídio doloso qualificado, o que pode resultar em uma pena de 12 a 30 anos de detenção, mas pode haver uma redução de um a dois terços da pena pelo fato de o delito ter sido interrompido por questões alheias à sua vontade (outros atletas chegaram para separar). O jogador conta com três antecedentes criminais, um por ameaça e dois por provocação de tumulto.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, o São Paulo se manifestou desejando melhoras ao árbitro Rodrigo Crivellaro e publicou nota oficial:

Lamentável. Lamentável e acima de tudo, revoltante.

No exato dia em que toda a família rubro-verde reuniu-se para comemorar mais um aniversário – 113 anos de Sport Club São Paulo -, nosso Clube se deparou com um dos episódios mais tristes de sua história, uma fatídica cena que chocou todas as pessoas que amam não só o futebol gaúcho, mas todas aquelas que simplesmente amam o esporte de modo geral.

Podem ter certeza, lamentamos e nos envergonhamos profundamente de todo o ocorrido, todo nós em absoluto, toda a nossa nação rubro-verde: Direção, torcida, demais jogadores, etc. Pedimos todas as desculpas do mundo ao profissional agredido e sua família, assim como pedimos desculpas ao público, de modo geral, pela cena lamentável vista hoje.

O contrato com o atleta agressor está sumariamente rescindido. Ademais, todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas.

Deivid Goulart Pereira

Presidente do Sport Club São Paulo