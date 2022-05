Jogador do PSG se negou a vestir camisa contra homofobia, diz jornal

O meio-campista senegalês Idrissa Gueye teria se recusado a entrar em campo pelo Paris Saint-Germain na vitória por 4 a 0 sobre o Montpellier, no último sábado, 14, fora de casa, por discordar da ação conjunta dos 20 clubes da Ligue 1, a elite do Campeonato Francês, em apoio à causa LGBT+.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornal L’Equipe, mas repercute em diversos veículos de comunicação em toda Europa. De acordo com a agência AFP, o jogador de 32 anos repete o gesto de um ano atrás, quando também ficou ausente na rodada em que os clubes usaram as cores do arco-íris, que representa a bandeira do movimento.

Uma associação francesa contra homofobia no esporte, Rouge Direct, já cobrou explicações de Gueye: “a homofobia não é uma opinião, mas um crime. A LFP (Liga de Futebol Profissional francesa) e o PSG devem pedir a Gana Gueye que se explique e muito rapidamente. E sancione se necessário”, escreveu nas redes sociais.

📍👀 Un coup d'œil dans le vestiaire parisien au Stade de la Mosson ! ⤵️#MHSCPSG pic.twitter.com/3uafzhmapY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2022

O técnico argentino Mauricio Pochettino afirmou que Gueye foi ausência por “razões pessoais”, e não por lesão. A especulação das publicações é que ela tenha ocorrido por convicções religiosas.

O jornal Le Parisien já trata sobre possíveis sanções direcionadas ao jogador com base nas declarações de Valérie Pécresse, presidente do conselho regional da maior região do país, a Ilha de França.

“Os jogadores de um clube de futebol, e os do PSG em particular, são figuras de identificação para os nossos jovens. Eles têm o dever de dar o exemplo. A recusa de Idrissa Gana Gueye em se juntar à luta contra a homofobia não poderia ficar sem sanção!”, afirmou pelas redes sociais.

Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction! @PSG_inside https://t.co/LtAR2O3gy9 — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 16, 2022

O movimento da Ligue 1 em torno do Dia Internacional Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, que acontece em 17 de maio, envolve todos os clubes. Cada um deles adiciona as suas camisas números com arco-íris.

O PSG conquistou no último dia 23 de abril seu décimo título nacional neste sábado, 23. Diante do Lens, o empate em 1 a 1 foi o suficiente para a equipe parisiense ser campeão com quatro rodadas de antecedência. Atualmente, o time tem 83 pontos contra 68 de Monaco e Olimpique de Marselha. A última rodada acontece no sábado, 21.

