Jogador do Grêmio é atingido por celular em comemoração de gol no Gre-Nal

Cenas de violência voltaram a aparecer no clássico entre Internacional e Grêmio. Neste sábado, 19, na vitória por 3 a 0 do Tricolor sobre o Colorado, o volante Lucas Silva foi atingido por um celular vindo da arquibancada durante a comemoração de um dos gols gremistas no Beira-Rio.

A cena aconteceu logo após Diego Souza converter a cobrança de pênalti e anotar o 3 a 0. Na comemoração, os jogadores gremistas ficaram próximas da torcida colorada e um celular foi arremessado no rosto de Lucas Silva. Imediatamente, o volante caiu no chão e, pelas imagens da transmissão, foi possível ver sangramentos no nariz e na boca. Ele precisou ser substituído e deu lugar a Gabriel Silva.

🔃 Substituição no Tricolor:

⬇️ Sai: Lucas Silva, sangrando após ser atingido por um celular. Que fique tudo bem contigo, Lucas.

⬆️ Entra: Gabriel Silva

Internacional 0x3 #Grêmio

🇪🇪 #Grenal436 #Gauchão2022 #VamosTricolor #GrêmioAntirracista — Grêmio FBPA (@Gremio) March 19, 2022

O árbitro Jean Pierre Lima identificou o objeto e o retirou do gramado, entregando ao quarto árbitro. Se relatado na súmula, o Internacional pode ser punido na esfera jurídica desportiva.

Não é a primeira vez que um jogador acaba ferido no contexto do clássico. No mês passado, no confronto que seria válido pela primeira fase do Gauchão, o ônibus do Grêmio foi apedrejado pela torcida do Internacional na chegada ao estádio. O paraguaio Mathías Villasanti foi atingido por uma pedra e chegou a ser hospitalizado. Na ocasião, o clássico foi adiado e remarcado para o último dia 9 de março, quando o Colorado venceu por 1 a 0.

Dentro de campo, neste sábado, o Grêmio deu o troco em pleno Beira-Rio e venceu por 3 a 0. Além do gol de Diego Souza, o Tricolor contou com Elias e Bitello para construir o resultado que dá boa vantagem para a equipe na disputa que vale vaga na final do estadual. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, na Arena.