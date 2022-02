Na última quarta-feira, 2, enquanto a delegação do Palmeiras embarcava rumo a Abu Dabhi para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, a música motivacional do clube para o torneio viralizava nas redes sociais. O jingle do treinador Abel Ferreira dividiu opiniões, foi alvo de brincadeiras dos rivais e lamentações por parte de torcedores.

Eu ainda não concebi a ideia disso aqui ser verdade Eu convido vocês a prestarem atenção na letra da canção!! Eu tenho certeza que o Abel compôs essa música de madrugada e teve a ideia do clipe E o pior, ninguém teve coragem de falar NÃO pra ideia delepic.twitter.com/mfR6hOLWbv — Lourenç0 (@jjoaolourenco_) February 2, 2022

Era para ser uma surpresa preparada aos jogadores palmeirenses que vão disputar a competição internacional. “Que essa música vos acompanhe desde agora até quando regressarmos”, disse o treinador português no ônibus, a caminho do aeroporto.

O clipe tem pouco mais de 2 minutos e exalta a participação de vários funcionários nas conquistas recentes do clube, sob o lema “todos somos um”. De acordo com o ‘ge’, a composição é do próprio Abel Ferreira, com ajuda do músico palmeirense Simoninha.

“Meu Jesus amado. É a coisa mais cafona da história do Palmeiras. Talvez do futebol brasileiro. Parece jingle de final de ano da RedeTV!. É tão cafona que nem sei definir. Cafona é até pouco. É um nível Megazord de cafona”, desabafou o jornalista Gabriel Vaquer em suas redes sociais.

Outras músicas também já viralizaram no futebol, algumas muito antes de existirem as redes sociais para impulsioná-las. Feitos por torcedores ou pelos clubes, os jingles acompanham gerações e marcam campanhas e personagens de times. Relembre:

Rap dos Bad Boys

O ano era 1995. Romário e Edmundo cantaram o “Rap dos Bad Boys” na apresentação do Animal no Flamengo. À época, o atacante foi contratado como grande destaque para fazer dupla ofensiva com o Baixinho. “Com bad boys no seu time, já pode comemorar”, diz a letra que mandava o recado da dupla do Rubro-Negro carioca.

Super Grêmio

Como não lembrar ainda do Super Grêmio, paródia feita pelo youtuber Marlon “Notag” após o título do Gauchão de 2021 sobre o rival Inter, alvo constante de ironia nos versos da música. O feitiço, porém, virou contra o feiticeiro. A música foi lembrança constante dos rivais após a queda do Tricolor à Série B do Brasileiro no final do ano.

Meteoro do Peixão

Esse foi o sucesso de 2010. Composta por Rodney Di, torcedor santista e autor de outros hits, a música, paródia do sucesso Meteoro da Paixão, de Luan Santana, exalta as conquistas do elenco santista de Neymar, Ganso e companhia.

ABC, ABC…

Até o Rei Pelé foi protagonista de música. Em 1998, o Atleta do Século foi escolhido para ser o garoto-propaganda da campanha “ABC”, do Ministério da Educação. “ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever” era o refrão de sucesso.

