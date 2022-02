Jean Pyerre, do Grêmio, é diagnosticado com câncer no testículo

Jean Pyerre, do Grêmio, foi diagnosticado com um câncer no testículo. O meio-campista de 23 anos estava na Turquia devido a um recente acordo para um empréstimo de 15 meses ao Girensunspor, mas voltará ao Brasil para o tratamento da doença.

Divulgada inicialmente pelo site turco Zpor, a informação foi confirmada pelo próprio atleta, em vídeo ao vivo no Instagram e posteriormente uma nota no Twitter: “Eu estou bem. Não tem nada demais. Claro que a palavra assusta, pega de surpresa. Eu fui pego de surpresa. É uma situação delicada. Me desejaram força e só agradecer a todos. Vou cuidar um pouco de mim e focar na minha saúde para estar de volta o mais rápido possível. Obrigado pelo carinho.”

A opção por voltar ao Brasil e tratar o problema junto aos médicos de confiança e próximo a família pode impactar no contrato de Jean com o clube europeu. Apresentado no clube da Turquia há quatro dias, havia começado treinar com o grupo e passava por processo de adaptação. O meia tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2024.

De acordo com o Hospital Albert Einstein, o câncer testicular é raro e acomete cerca de 150.000 pessoas por ano no Brasil, sendo mais comum entre jovens de 15 a 35 anos. A doença é extremamente curável e prevê tratamento cirúrgico.

