Japão x Brasil: aonde assistir ao amistoso da seleção na segunda

Japão e Brasil se enfrentam na manhã desta segunda-feira, 6, às 7h20 (de Brasília) no estádio Nacional de Tóquio. O amistoso será o antepenúltimo teste para o técnico Tite antes da estreia na Copa do Catar, em novembro – até lá o país enfrentará México e Argentina, em partidas em setembro. O confronto será transmitido pela Globo, em TV aberta, e pelo canal fechado SporTV.

Embalada pela goleada por 5 a 1 diante da Coreia do Sul, na última quinta-feira, 2, em Seul, a seleção tenta manter a boa fase. Nos últimos três jogos que antecederam os amistosos, goleadas por 4 a 0 sobre Paraguai, Chile e Bolívia, todos em confrontos pelas Eliminatórias.

A última derrota aconteceu diante da Argentina, em 10 de julho do último ano, no Maracanã, na decisão da Copa América. Mesmo em casa, o time acabou derrotado por 1 a 0, perdendo a chance do bicampeonato da competição.

Para o confronto, Tite já acenou que deve fazer mudanças na equipe. O atacante Vinícius Júnior, decisivo para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, deve reaparecer entre os titulares. Na lateral esquerda, Alex Sandro, que sofreu os dois pênaltis convertidos por Neymar diante dos coreanos, deve ceder espaço para Guilherme Arana ou Alex Telles.

“Vou manter padrão e dar sentido de organização para a equipe. Quando não tem sentido de organização, você não está dando oportunidade, está jogando atleta para dentro de campo. A gente procura ajustar. Também queremos oportunizar, mas em cima do que os jogadores fazem no clube e aqui na Seleção”, ponderou o técnico.

No último duelo, entre os 27 convocados quatro precisaram ser cortados do banco de reservas: os zagueiros Gabriel Magalhães, em recuperação de lesão muscular, e Éder Militão, que se apresentou depois, o volante Danilo e o atacante Gabriel Martinelli. Eles devem aparecer entre as opções para a partida.

Para o confronto, Tite só conseguiu realizar dois treinos, um no sábado e outro no domingo. Também classificado para o mundial, o Japão também vem de bom resultado: 4 a 1 sobre o Paraguai. O time não perdeu ainda em 2022, a última derrota foi em 7 de outubro para a Arábia Saudita, pelas Eliminatórias.

Confira onde assistir aos amistoso da seleção brasileira:

7h20

Japão x Brasil – Globo e SporTV

