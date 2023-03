James Rodríguez, sonho do Fluminense, tenta se reerguer de anos sem brilho

O Fluminense anunciou nesta semana o reforço do lateral-esquerdo Marcelo, e a torcida não perdeu tempo para pedir a contratação de um ex-companheiro do brasileiro no Olympiacos. Trata-se do meio-campista James Rodríguez, destaque da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O colombiano teve seu perfil nas redes sociais invadido por dezenas de mensagens de tricolores tentando convencê-lo de jogar pelo clube das Laranjeiras.

“O Fluminense está te esperando e o Marcelo também”, escreveu um torcedor. “Venha para o Fluzão”, escreveu outro.

O imaginário do torcedor foi despertado pelo fato do colombiano seguir no Instagram, além de Marcelo, o atacante Germán Cano, o volante Felipe Melo e o compatriota Jhon Arias. Apesar da ‘invasão’ tricolor, não há qualquer negociação entre o clube carioca e o staff do colombiano até o momento.

Aos 31 anos, James Rodríguez atua no Olympiacos, da Grécia, e tem vínculo até junho de 2023, podendo já assinar pré-contrato com outro clube. Contratado em setembro passado, o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 soma 21 jogos, marcou 5 gols e deu outras 5 assistências no período no futebol grego.

Mas fato é que há pelo menos quatro temporadas o meia não engata uma sequência positiva. Longe do auge no Real Madrid, onde também atuou com Marcelo, entre 2014 e 2017, foi emprestado ao Bayern; depois teve uma breve passagem pelo Everton e rumou a clubes menos midiáticos. Confira, abaixo:

Bayern de Munique (2017-2019)

Emprestado pelo Real ao Bayern, James teve um início promissor. Em seu primeiro ano no clube alemão atuou em 39 jogos, marcou 9 gols e deu 14 assistências. Depois, viu seu rendimento e a titularidade cair por terra. Em 2019, ao fim do vínculo, ele pediu para que o Bayern não exercesse a opção de compra.

Everton (2020-2021)

Fora do Bayern e sem espaço no Real Madrid, o meio-campista acabou negociado ao Everton a custo zero. No futebol inglês, atuou em 26 jogos, com seis bolas na rede e nove assistências. Apesar disso, ficou de fora dos planos do time para a temporada de 2020.

Al-Rayyan (2021-2022)

Dezesseis jogos, cinco gols e uma fraca aparição em 14 partidas pelo clube catari. À época, seu nome estava fortemente especulado no Botafogo, no entanto, as negociações não avançaram e o jogador foi negociado ao Olympiacos.