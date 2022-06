Já têm destino? Brasileiros que ficam sem clube no fim do mês

A temporada europeia já chegou ao fim e alguns contratos acabam na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. Entre aqueles que ficarão livres, alguns brasileiros chamam a atenção de mercados menores, especialmente por estarem deixando clubes poderosos da Europa.

Apesar desses jogadores ficarem oficialmente desempregados nos próximos dias, caso algum deles seja contratado por times do Brasil, podem ser registrados só depois de 18 de julho, data de abertura da janela de transferências. Entretanto, os atletas em questão ainda podem seguir no futebol europeu ou acabarem seduzidos por mercados alternativos.

PLACAR separou cinco brasileiros da Europa que ficam livres no fim de junho:

Daniel Alves

Depois de um ciclo conturbado no São Paulo, o lateral-direito voltou ao clube que brilhou durante o auge da carreira: o Barcelona. Nesta última passagem fez 17 jogos e deixou a desejar. Aos 39 anos, não faz mais parte dos planos da equipe catalão.

Livre em poucos dias, foi especulado por Mallorca e Real Valladolid, da Espanha, como possibilidade de seguir na Europa. Entretanto, para seguir em alto nível e disputar a Copa, a escolha do jogador pode ser retornar ao Brasil. Athletico Paranaense e Flamengo foram cogitados como destinos.

Fernandinho

Terceiro jogador com mais partidas pela camisa do Manchester City (383), Fernandinho já se despediu do clube em que atua desde 2013. Ídolo na Inglaterra, ainda não anunciou o seu destino para o resto do ano.

O volante foi especulado no Athletico Paranaense, clube em que foi revelado. Com duas Copas do Mundo no currículo, está com 37 anos e pode atuar também de zagueiro.

Marcelo

Depois de 16 temporadas no Real Madrid, o lateral-esquerdo brasileiro vai “mudar de casa”. Campeão 25 vezes com a camisa merengue, é o jogador mais vencedor da história do clube e recebeu muitas homenagens em sua despedida.

Apesar de ser o sonho de clubes brasileiro, Marcelo acredita ainda ter espaço na Europa, aos 34 anos. Valladolid, Milan, Fenerbahçe e Olympique de Marselha brigam pelo lateral, segundo a imprensa europeia.

William

Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016, o lateral-direito não segue no Wolfsburg após o fim deste mês. Aos 27 anos, foi revelado pelo Internacional e se destacou na equipe antes de ser comprado pela equipe alemã.

Depois de três temporadas, William sofreu com lesões e fez apenas 11 jogos nas duas últimas temporadas, que contou com um empréstimo ao Schalke 04. Flamengo e Internacional foram especulados como destinos do brasileiro.

Gabriel Vasconcellos

Mesmo com o título da Série B italiana – e o status de goleiro menos vazado -, Gabriel não deve seguir no Lecce. Vitorioso nas categorias de base da seleção brasileira na mesma geração que Neymar, deixou o Cruzeiro ainda cedo para defender o Milan.

Após empréstimos para Carpi, Napoli, Cagliari e Empoli, conseguiu se firmar no Perugia, antes de atingir o auge no Lecce. Goleiro de 29 anos, teve seu nome ligado a Coritiba e Cruzeiro.

