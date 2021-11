Ituano vence Tombense na final e conquista título da Série C do Brasileiro

O Ituano é o novo campeão da Série C do Brasileiro. Neste sábado, 20, diante de pouco mais de 6 mil pessoas no estádio Novelli Júnior, em Itu, a equipe do interior paulista derrotou o Tombense por 3 a 0 e garantiu a taça pela segunda vez em sua história – a primeira foi em 2003. Os gols do triunfo do time foram anotados por João Victor, Igor Henrique e Iago Teles.

O time do interior abriu o placar no primeiro tempo, aos 22 minutos, com João Victor. Já na etapa final, Igor Henrique ampliou, aos 12 minutos, e Iago Teles, aos 51, finalizou o marcador.

No total, a equipe paulista disputou 26 jogos na Série C, com 14 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com 37 gols anotados – o melhor da competição – e 22 sofridos.

Além do Ituano e do Tombense, que disputaram a final, Novorizontino e Criciúma garantiram uma vaga na Série B do Brasileiro da próxima temporada.

FAZ A FESTA, GALO DE ITU!

O @ituanooficial é bicampeão da Série C! Confira algumas imagens da comemoração do título rubro-negro.#FutebolPaulista #PaulistasEmCampo #UseMáscara

📷Rodrigo Corsi/Paulistão pic.twitter.com/GrFJNpst16 — Paulistão (@Paulistao) November 20, 2021