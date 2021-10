Italiano: Felipe Anderson marca e Lazio vence o clássico contra a Roma

No tradicional Derby della Capitale, a Lazio conseguiu os três pontos pela 6ª rodada do Campeonato Italiano. Neste domingo, 26, o time comandado por Maurizio Sarri venceu a Roma por 3 a 2, no Estádio Olímpico da capital italiana. O clube vencedor, que alcançou os 11 pontos, marcou com Sergej Milinkovic-Savic, Pedro e Felipe Anderson. Já o time comandado por José Mourinho, que estacionou nos 12 pontos, fez com Ibañez e Jordan Veretout.

Na próxima rodada do Italiano, a Lazio visita o Bologna, no domingo, 3, às 7h30 (de Brasília). Antes, porém, os comandados de Maurizio Sarri recebem o Lokomotiv Moscou pela fase de grupos da Liga Europa, na quinta-feira, 30, às 16h. Já a Roma, na competição nacional, recebe o Empoli no domingo, 3, às 13h. Antes, o time comandado por José Mourinho encara o Zorya, fora de casa, pela fase de grupos da Conference League, na quinta-feira, 30, às 13h45.

Na partida, a Lazio abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Felipe Anderson disparou pela direita e cruzou na medida para Sergej Milinkovic-Savic, que cabeceou para o fundo da rede.

A equipe comandada por Sarri ampliou aos 20 minutos da etapa inicial. Em contra-ataque veloz, Ciro Immobile avançou pela esquerda e tocou para Pedro, que, na entrada da área, bateu bonito de chapa para fazer o segundo da Lazio.

A Roma diminuiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Jordan Veretout cobrou escanteio fechado da esquerda e o zagueiro brasileiro Ibañez se antecipou para desviar na primeira trave e marcar.

O time mandante fez o terceiro já aos 18 minutos da etapa final. Em contra-ataque mortal, Luis Alberto lançou Immobile, que avançou pela esquerda, invadiu a área, driblou Mancini e Rui Patrício, e rolou para Felipe Anderson. O brasileiro, livre, finalizou forte e anotou o seu tento.

A equipe de Mourinho descontou aos 24 minutos do segundo tempo, com Jordan Veretout convertendo pênalti. No minuto anterior, Nicolò Zaniolo furou um chute, caiu e o árbitro assinalou a polêmica penalidade. O VAR analisou o lance e optou por não chamar o juiz.