Itália tropeça de novo e terá de passar por repescagem para ir à Copa

Da glória na Eurocopa à mais um drama. A seleção italiana mal se recuperou do trauma de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2018 e terá, mais uma vez, de encarar a repescagem – em novo formato, ainda mais complicado. Nesta segunda-feira, 15, a Itália empatou em 0 a 0 com a Irlanda do Norte, em Belfast, na última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, e foi ultrapassada pela Suíça, que garantiu vaga direta ao Mundial de 2022 no Catar. Os adversários da Azzurra na repescagem, que acontece em março de 2022, serão definidos por sorteio.

A Itália poderia ter carimbado o passaporte para o Catar na última sexta-feira, 12, mas ficou no empate em 1 a 1 com a própria Suíça, no Estádio Olímpico de Roma. Na ocasião, o volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho desperdiçou um pênalti nos minutos finais.

Com isso, Itália e Suíça chegaram à última rodada igualados em 15 pontos, no topo do Grupo C, com a equipe italiana em vantagem no saldo de gols (11 a 9). No entanto, nesta segunda a Suíça bateu a Bulgária por 3 a 0 em Lucerna, foi a 18 pontos e mandou a Itália novamente para a repescagem.

A tetracampeã mundial ficou fora da última Copa, pela primeira vez em 60 anos, ao ser derrotada pela Suécia no duelo decisivo, em 2017. A seleção sueca também está na repescagem de 2022.

A Holanda, que assim como a Itália não se classificou para o último Mundial, disputa com Turquia e Noruega (próxima adversária na terça-feira, 16) dois espaços. A seleção holandesa, portanto, tem chances de já carimbar o passaporte, depender da próxima etapa ou ainda se despedir do objetivo.

Regulamento das Eliminatórias Europeias

Por questões geográficas, a competição é realizada em formato diferente do restante dos continentes. Com muitas federações (55) para poucas vagas (13), a Uefa divide os concorrentes em cinco grupos de cinco e cinco grupos de seis. O regulamento prevê que, dentro das chaves, todas as seleções se enfrentem em turno e returno e o campeão do grupo se classifique diretamente para o Mundial. Os dez segundo colocados jogam uma repescagem com dois campeões de chave da Nations League, que não estejam classificados pelas Eliminatórias.

A repescagem, que costuma ser repleta de drama e tensão, terá um novo formato: dividida por sorteio em três grupos de quatro equipes, com “play-offs” (semifinais e finais) em jogos únicos, de mandante aleatoriamente definido. Ou seja, para estar na Copa do Catar, os participantes terão de vencer os dois jogos que disputarem.

Entre os países mais badalados e com o risco de ficar de fora da Copa, mas já garantidos nas repescagens, estão Portugal, que foi derrotado em casa pela Sérvia, a Suécia, vice do grupo B, País de Gales, de Gareth Bale, e Rússia, última sede do torneio, e agora a Itália.