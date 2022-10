Itália envia pedido de extradição de Robinho, condenado por estupro

Atualizado em 4 out 2022, 10h34 - Publicado em 4 out 2022, 10h33

Por Da redação Atualizado em 4 out 2022, 10h34 - Publicado em 4 out 2022, 10h33

O Ministério da Justiça da Itália enviou ao Brasil o pedido de extradição de Robinho. O ex-atacante, condenado por violência sexual em última instância, tem nove anos de prisão a cumprir no país europeu pelo crime cometido em 2013. A informação foi publicada pela agência de notícias Ansa e replicada em diversos portais italianos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Apesar de a Constituição do Brasil vetar a extradição de brasileiros natos, a ação do governo italiano pode fazer com que o ex-jogador seja detido se deixar o território nacional. Segundo o divulgado, a Itália também trabalha com a possibilidade de pedir o cumprimento da pena no Brasil. De acordo com o site UOL, o Itamaraty confirma a hipótese.

No Brasil, Robinho costuma frequentar praias de Santos e Guarujá e aparece ao lado de ex-companheiros do esporte. Ainda assim, busca ficar afastado dos holofotes e, para isso, abandonou as redes sociais. A exceção aconteceu no último fim de semana, quando voltou a publicar para declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputará o segundo turno no dia 30 de outubro contra o ex-presidente Lula (PT).

Com passagens por times como Santos, Atlético Mineiro, Real Madrid, Manchester City e Milan, além da seleção brasileira, o ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão em janeiro deste ano. O estupro foi cometido em 2013 contra uma mulher de 23 anos em uma boate de Milão, na Itália. Ricardo Falco, amigo de Robinho, também foi condenado por participação no crime.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens