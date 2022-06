Itália e Alemanha estreiam com empate na Uefa Nations League

Neste sábado, 4, Itália e Alemanha se enfrentaram na rodada de estreia da Uefa Nations League, em Bologna. A partida foi de equilíbrio, e as equipes ficaram apenas no empate em 1 a 1. Pellegrini abriu o placar para os italianos, e Kimmich empatou para os alemães.

Com o resultado, as duas equipes somam um ponto no Grupo 3 da Liga A da competição. No outro jogo da chave, a Hungria venceu a Inglaterra e inicia a Nations League na liderança, enquanto os ingleses ficam com a lanterna.

A primeira etapa teve a Alemanha no controle das ações, mas a partida foi equilibrada e com poucas oportunidades claras para os dois lados. A primeira boa chance dos alemães veio aos 14 minutos, quando Gnabry fez bela jogada e obrigou Donnarumma a trabalhar. A Itália cresceu no jogo aos poucos e, aos 34, quase abriu o placar com Scamacca, que carimbou a trave de Neuer.

Depois do intervalo, os italianos voltaram a todo vapor e fizeram pressão nos minutos iniciais da segunda etapa. Contudo, a rede só balançou aos 24. O jovem Gnonto fez boa jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Pellegrini abrir o placar. A reação da Alemanha não demorou e, aos 27, Kimmich aproveitou a sobra após cruzamento e empatou.

Com os gols em sequência, parecia que o ritmo iria aumentar. Após a parada para hidratação, contudo, a única chance de mais perigo veio aos 33, pelo lado alemão, quando Kimmich apareceu na área mais uma vez, mas Donnarumma voltou a fazer ótima defesa. Com isso, o empate prevaleceu até o fim.