Invasor prende pescoço à trave do gol e paralisa Everton x Newcastle

Um incidente curioso marcou a vitória do Everton sobre o Newcastle nesta quinta-feira, 17, pelo Campeonato inglês. Um homem invadiu o gramado e se prendeu, voluntariamente, pelo pescoço à uma das traves em forma de protesto. Ele usava uma camisa com a frase em inglês Just stop oil (“Apenas pare o petróleo”, em tradução livre). A partida teve de ser paralisada por cerca de sete minutos para a remoção do invasor.

O episódio aconteceu no início do segundo tempo da partida, quando o homem identificado como Louis, de 21 anos, se dirigiu à trave direita de um dos lados do campo e prendeu o próprio pescoço utilizando um lacre.

O jogo teve de ser interrompido enquanto os seguranças do estádio Goodison Park retiravam o rapaz da trave, com a ajuda de um alicate. Louis ainda tentou resistir ao ser retirado e foi carregado pelos seguranças.

Nas redes sociais, o grupo ativista Just Stop Oil, que luta pelo fim do uso do petróleo, apontou o acidente. Ao explicar sobre o protesto o rapaz afirmou que a medida urgente foi para chamar atenção sobre a questão. “É 2022 e é hora de olhar para cima, hora de intensificar e não ficar parado. É hora de agir como se fosse uma emergência.”

