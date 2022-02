Invasão russa faz brasileiros pedirem ajuda para voltar da Ucrânia

Após Vladimir Putin, presidente da Rússia, autorizar ação militar na Ucrânia e explodir a tensão entre os países, o Campeonato Ucraniano foi suspenso. Em meio a ataques russos de mísseis nas cidades do país vizinho, brasileiros jogadores de Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk, os dois principais clubes do país, estão isolados em hotel em Kiev e pedem ajuda para voltar ao Brasil. A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, anunciou que fará reunião emergencial na próxima sexta-feira, 25, para definir medidas.

Reunidos com familiares, os jogadores de Shakhtar e Dínamo publicaram vídeo como pedido de ajuda. Marlon Santos, zagueiro do clube de Donetsk e ex-Fluminense, divulgou em seu Instagram. “Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dínamo e do Shakhtar, com as nossas famílias, hospedado aqui no hotel devido a toda situação. A gente está pedindo ajuda de vocês, devido à falta de condição que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil.”

Em momentos de tensão, uma das mulheres de um dos atletas que aparece no vídeo também fez pedido de ajuda: “Nós mulheres estamos com nossos filhos, nossas crianças, e nos sentindo um pouco abandonados. Não sabemos o que fazer, nada chega até nós. A gente faz um apelo a vocês, até por causa das crianças.”

Juninho, Guilherme e Cristian, jogadores do Zorya, também publicaram vídeo pedindo ajuda. O pedido é por uma ação do governo brasileiro, ainda omisso nesta quinta-feira, mas que sinalizou solidariedade à Rússia nos últimos dias.

O governo brasileiro devia ter feito como outros países e orientado os cidadãos brasileiros a saírem da Ucrânia. Em vez disso Bolsonaro vendeu a imagem de que tinha parado a guerra com a visita fora de hora a Putin. Uma vergonha. Incapaz e irresponsável diante de situação seria. pic.twitter.com/lg7nFYmtYA — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) February 24, 2022

Nos últimos dias, o exército russo havia avançado na fronteira com o território ucraniano. A ação foi entendida como uma invasão ao país e explodiu a diplomacia mundial, que realizou apelos à Rússia, ignorados. Durante a madrugada desta quinta-feira, 24, Vladimir Putin falou em tom de guerra e autorizou bombardeios no país, que já causaram mortes. A Ucrânia decretou Lei Marcial (substituição de leis do país por leis militares) e distribuirá armas à população. Este é o maior ataque na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A final da próxima Liga dos Campeões está marcada para São Petersburgo, cidade do noroeste da Rússia. Mas, segundo o The Times, jornal inglês, as autoridades do futebol planejam mudar a sede do jogo que ocorre dia 28 de maio.

Confira todos os jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano (levantamento ESPN):

SHAKHTAR DONETSK

Marlon Santos (zagueiro), Vitão (zagueiro), Dodô (lateral), Vinicius Tobias (lateral), Ismailly (lateral), Marcos Antônio (meio-campista), Maycon (meio-campista), Alan Patrick (meio-campista), David Neres (atacante), Tetê (atacante), Pedrinho (atacante), Fernando (atacante) e Júnior Moraes (atacante)

DYNAMO DE KIEV

Vitinho (atacante)

DNIPRO

Gabriel Busanello (lateral), Felipe Pires (atacante) e Bill (atacante)

ZORYA LUHANSK

Juninho (lateral), Guilherme Smith (atacante) e Cristian (atacante)

VORSKLA POLTAVA

Rangel (atacante)

KOLOS KOVALIVKA

Diego Carioca (atacante) e Renan Oliveira (atacante)

METALIST

Marlyson (atacante), Fabinho (meio-campista) e Derek (atacante)

RUKH LVIV

Talles (meio-campista) e Edson (meio-campista)

CHORNOMORETS

Wanderson Maranhão (meio-campista)

INHULETS PETROVE

William (zagueiro)

PFK LVIV

Welves (atacante)

METALIST KHARKIV

Mailton (lateral), Paulinho Boia (atacante), David (atacante), Matheus Peixoto (atacante)

