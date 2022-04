‘Invasão alemã’ no Camp Nou gera indignação em Barcelona

Cerca de 30.000 torcedores do Eintracht Frankfurt presenciaram uma das grandes façanhas da história do clube alemão na última quinta-feira, 15: a vitória por 3 a 2 sobre o Barcelona, que garantiu ao time a classificação à semifinal da Liga Europa. Do lado catalão, o clima foi de vergonha absoluta, não só pela derrota em casa, mas, sobretudo, pelo fato de os visitantes term tomado quase metade das arquibancadas do Camp Nou. A diretoria abriu investigação e prometeu mudanças.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Havia pouco mais de 79.000 torcedores presentes, dos quais quase metade vestindo camisas brancas do Frankfurt, o que causou enorme estranheza pois apenas 5.000 ingressos haviam sido diretamente disponibilizados aos torcedores alemães, seguindo as normas da Uefa. Ou seja, os visitantes conseguiram comprar ingressos que estavam disponíveis a torcedores catalães.

“Passamos vergonha e foi um dia triste pelo resultado e pela presença de tantos alemães em nosso estádio”, afrmou Joan Laporta, presidente do Barcelona, à imprensa local após o jogo. O dirigente avisou que a partir de agora “as entradas serão nominais para competições internacionais no Camp Nou” para evitar que episódios semelhantes se repitam e prometeu averiguar o caso.

Segundo o diário Marca, de Madri, que em um texto opinativo classificou o episódio como uma “vergonha institucional para o Barcelona”, a diretoria considera que vários fatores levaram à “invasão alemã”, mas que o principal foi um erro no momento de calibrar o número de visitantes que poderiam viajar à Catalunha em busca de ingressos.

Continua após a publicidade

Em jogos mais importantes de Liga dos Campeões ou mesmo La Liga, os duelos em casa do Barcelona costumam ter mais de 90.000 presentes, quase todos sócios do clube. Em partidas da Liga Europa, no entanto, vinha sendo comum ver o Camp Nou mais vazio e repleto de turistas. O Barcelona informou que bloqueou a venda online de ingressos para alemães, mas que, por algum motivo, não conseguiu conter a presença dos vizinhos.

“Tínhamos 34.440 entradas à venda, com restrições já que não podiam ser compradas por cartões alemães nem com uma IP alemã, portanto o clube impôs as restrições possíveis, como vem fazendo há seis anos. Mas quem conseguiu comprar repassou aos alemães, é evidente”, afirmou Laporta. “Quem me conhece sabe que assumo minhas responsabilidades e vou buscar soluções porque não queremos que isso aconteça nunca mais.”

Na semifinal da Liga Europa, o Frankfurt enfrentará o West Ham, da Inglaterra, enquanto Rangers, da Escócia, e RB Leipzig, da Alemanha, estão na outra chave.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!