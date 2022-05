Internacional x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Corinthians entram em campo neste sábado, 14, a partir das 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O confronto será transmitido pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo canal fechado SporTV.

O Colorado vem de empate por 1 a 1 diante do Juventude, na última rodada do campeonato, e já não vence uma partida há três jogos.

Em nono lugar na tabela, com oito pontos, o time comandado pelo técnico Mano Menezes terá três desfalques na defesa: Kaique Rocha, Tiago Barbosa e Rodrigo Moledo. Os prováveis substitutos serão Gabriel Mercado e Vitão, que atuarão juntos pela primeira vez nessa temporada.

Do outro lado, o Corinthians está embalado por duas vitórias seguidas contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro, e contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil. Além disso, é líder no campeonato com 12 pontos e alcançou, até o momento, quatro vitórias e uma derrota. Para a partida, o técnico português Vítor Pereira tem Cássio como dúvida, por ter sentindo incômodo na coxa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Palmeiras x Red Bull Bragantino – Premiere

Ceará x Flamengo – Premiere e SporTV

19h

Atlético-MG x Atlético-GO – Premiere

Internacional x Corinthians – Premiere e SporTV

21h

Fluminense x Athletico-PR – Furacão Play

Brasileiro Série B

11h

Criciúma x CRB-AL – Premiere

Londrina-PR x Brusque-SC – Premiere

16h

Tombense-MG x Guarani – Premiere

18h30

Sampaio Corrêa-MA x Vila Nova-GO – Premiere

20h30

CSA-AL x Operário-PR – Premiere

